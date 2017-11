Ortenau Haslach I kommt kampflos zu einem 40:0-Sieg

Zu einem "ruhigen und entspannten" Nachmittag fuhr der KSV Haslach und einige wenige Fans an Allerheiligen nach Schiltigheim bei Straßburg. Denn bereits nach dem Wiegen verkündete Vorsitzender Achim Stiffel, dass der Kampf bereits auf der Waage entschieden wurde. Die Elsässer Erstligareserve trat zwar mit neun Mann an, einer hatte jedoch Übergewicht, so dass die Gastgeber gemäß den Regeln in Unterzahl antraten und das Ergebnis mit 40:0 für Haslach feststand. Den anschließenden Freundschaftskampf entschieden die Kinzigtäler mit 22:12 für sich.