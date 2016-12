Ortenau Haslach gelingt saubere Revanche

Trotz der Tatsache, dass am Saisonende so langsam die Luft draußen ist, verfolgten am Freitagabend, in der Eichenbachsporthalle, rund 150 Zuschauer den Oberligakampf zwischen dem KSV Haslach und dem KSV Appenweier. Mit dem 20:11-Sieg gelang den Kinzigtälern die Revanche für die knappe Vorrundenniederlage im Renchtal.