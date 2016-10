Ortenau Haslach-Fans müssen durchs Gefühlsbad

Da staunten die treuen Anhänger des KSV Haslach am Freitagabend in der Eichenbachsporthalle nicht schlecht, als die eigene Mannschaft bis zum achten Kampf gegen die bisher sieglose RG Waldkirch-Kollnau mit 9:10 zurücklag. Erst Viorel Ghita, dem man seine Verletzung im linken Knie noch anmerkte, gegen Sven Thiem, brachte die Hansjakobstädter wieder in die Spur. Mit seinem 10:1 Sieg steuerte er drei Mannschaftspunkte bei. Mihai Ozarenschi legte dann mit seinem Schultersieg gegen Emrullah Kaya bereits in der ersten Minute noch vier Punkte dazu, so dass dann beim Stand von 16:10 vor dem letzten Kampf von Felix Stiffel gegen David Wehrle, nichts mehr anbrennen konnte. Die 0:2 Niederlage des Haslachers war deshalb zu verschmerzen, das Endergebnis von 16:12 stand damit fest.