Gleich am zweiten Kampftag der neuen Saison steigt am Samstagabend um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Mühlenbach das erste der vier direkten Derbys der Ringerhochburgen Mühlenbach-Hofstetten-Haslach. Der VfK Mühlenbach als Vizemeister von 2015 startete gegen die Zweitligareserve des SV Triberg gleich mit einem wenn auch knappen 19:17 Auswärtssieg. Der KSV Haslach musste gegen den KSK Furtwangen eine Heimniederlage hinnehmen. Vergangenes Jahr hatten die Hansjakobstädter gegen die Nachbarn zweimal das Nachsehen, sowohl auswärts als auch zuhause. Da jedoch Derbys ihre eigenen Gesetze haben, fährt die Haslacher "Zehn" nicht in den Nachbarort, um dort die Punkte abzuliefern. Vor allem darf man auf das Abschneiden der Neuzugänge des KSV gespannt sein, die ja schon gegen Furtwangen erfolgreich waren. Mit ihrer Neuerwerbung, dem Rumänen Alexandru Petcu,hat man im Mühlenbacher Lager einen absoluten Siegringer verpflichten können, der den Abgang des ebenfalls als Siegringer eingestuften Valentin Popescu ausgleicht. Ansonsten bauen die Gastgeber auf ihren bewährten Stamm, der sich nun gegen die Haslacher wieder einmal mehr beweisen muss. Auf jeden Fall wird es, nach Ansicht der Trainer und Verantwortlichen des KSV Haslach ein "Kampf auf Augenhöhe" geben. In der sicherlich wieder vollbesetzten Mühlenbacher Gemeindehalle ist deshalb wieder "Stimmung pur" angesagt. VfK Mühlenbach II – KSV Haslach II. Beide Reservemannschaften bestreiten iin der Kreisliga Breisgau-Ortenau ihren ersten Kampf in der neuen Runde. In der Saison 2015 gab es für jede Mannschaft jeweils einen Heimsieg. Wie immer ist die Kampfstärke der zweiten Mannschaften schwer einzuschätzen, da auch die Aufstellung der ersten Mannschaften ihren Einfluss hat. Im vergangenen Jahr war Haslach am Schluss Tabellenfünfter, während Mühlenbach den letzten Platz belegte. Aber jetzt kann alles anders aussehen. Die Termine am Wochenende. Oberliga Südbaden, Samstag, 20 Uhr: VfK Mühlenbach – KSV Haslach. Kreisliga Breisgau-Ortenau, Samstag, 19 Uhr: VfK Mühelnbach II – KSV Haslach II.