Ortenau Hasemann-Truppe hat nichts zu verlieren

(tom). TuS Steißlingen – HTV Meißenheim (Samstag, 20 Uhr). Südbadenliga-Aufsteiger HTV Meißenheim fährt morgen mit einer klaren Zielsetzung an den Bodensee. "Wir sind realistisch genug, die Aufgabe als schwer einzustufen. Es war wahrscheinlich noch nie so schwer, in Steißlingen Punkte zu holen wie aktuell", so HTV-Coach Frank Ehrhardt.

Gleichzeitig weiß die Ried-Mannschaft (Platz neun/6:8) aber auch, dass sie die Tabelle nicht außer acht lassen darf. "Gegen die oberen Teams haben wir 45, 50 Minuten gut ausgesehen, davon können wir uns aber tabellarisch nichts kaufen. In Steißlingen muss das Ziel sein, die Chance zu suchen, sofern sie sich auch in der Schlussphase noch bietet", betont Ehrhardt.

Zum Gastgeber (Platz drei/ 10:2) bestehen schon längere Zeit gute Verbindungen, "wir freuen uns auf diesen Vergleich", hält Meißenheims Trainer daher auch fest. Die Hegauer zählen schon seit vielen Jahren zum festen Bestand der Südbadenliga. Der Unterschied zu den Vorjahren: War der TuS bis dato ein starkes Heimteam, das gern und oft auswärts patzte, verfügt der Hausherr in der laufenden Runde über eine weitaus größere Konstanz. Das hat auch Ehrhardt beobachtet: "Sie haben derzeit einen guten Run, dazu einen großen Willen, oben mitzuspielen und dranzubleiben." Dazu macht er beim Kontrahenten, wie auch bei allen anderen Spitzenteams, "eine große Ausgeglichenheit auf allen Positionen" aus.