Ortenau Hasemann: "Diese Niederlage tut richtig weh"

(tom). SV Ohlsbach – HTV Meißenheim 33:30 (16:15). Die Gäste mussten eine weitere unnötige Niederlage wegstecken. Trainer Frank Ehrhardt sah – fast selbstverständlich – eine gegenüber der schwachen Ottenheim-Leistung völlig anders auftretende Mannschaft. Die Begegnung verlief über weite Strecken ausgeglichen mit guten Offensivleistungen. In Sachen Abwehrarbeit konnten jedoch weder die Defensivreihen noch die Torhüter überzeugen. 7:7 (12.), 13:13 (23.) lauteten einige Stationen, ehe die Pause mit einer knappen Führung der Gastgeber angegangen wurde.

So blieb es auch nach dem Seitenwechsel bis zum 18:18 (33.). Hier konnte sich Ohlsdorf dank einer Serie die 22:18 (37.)-Führung verschaffen. Von dieser zehrten die Hausherren, die nun auch im Kreisspiel sicherer wurden. "Sie haben es gut gemacht über ihre Führungsachse. Wir wussten um diese Taktik, haben sie aber nicht vollkommen unterbinden können", so HTV-Trainer Ehrhardt. Seine Mannschaft blieb zwar in Reichweite, doch die Defensivschwächen verhinderten mehr. Über 24:22 (43.) und 29:27 (54.) blieb Ohlsbach vorne, konnte sich einen nicht gänzlich unverdienten Sieg sichern. "Von zwei schwächeren Mannschaften konnte Ohlsbach unsere Schwächen effizienter ausnutzen. Mir hat bei uns der allerletzte Wille in der Abwehr gefehlt. Das war besser als vergangene Woche, aber noch nicht wieder so, wie ich mir das vorstelle", so Ehrhardt. HTV: Blum, Bader; Link 4, Engel 8/3, Fortin 4, Wilhelm, Nickert 7, Jochheim 4, Schäfer 1, Mattes 1, Lederle, Hügli 1. (lb). TuS Ottenheim - TS Kehl 31:32 (16:18). Ottenheims sonst so sichere Abwehr leistete sich eine Komplettauszeit über 60 Minuten und machte dadurch den Weg für den Sieg der TS frei. Wirklich besser sah TuS Trainer Daniel Hasemann den Gegner allerdings nicht: "Sehr ärgerlich, diese Niederlage tut richtig weh". Hauptgrund war laut Hasemann die Defensive. "Das haben wir gar nicht hinbekommen, wir waren viel zu passiv. Es war keine Bewegung drin, weshalb wir keinen Zugriff bekamen". Kehl konnte viele einfache Tore erzielen. Offensiv hatte Ottenheim Chancen für mehr Tore, leistete sich jedoch ein katastrophales Überzahlspiel. Sieben Zeitstrafen musste Kehl hinnehmen, Ottenheim nur eine. Doch in 14 Minuten Überzahl gelangen dem TuS gerade vier Treffer. Auch in der 50. Spielminute, als Eric Schnak zum 28:28 ausglich und Kehl wieder zwei Minuten bekam, konnte die Ried-Sieben keinen Nutzen daraus schlagen. Stattdessen legte Kehl zum 28:29 nach. Ottenheim blieb in den letzten zweineinhalb Minuten torlos und vergab auch den letzten Versuch, 20 Sekunden vor Abpfiff. Am kommenden Samstag geht es zum Derby nach Schuttern. Ottenheim: Bertsch, Gärtner; Hügel 3, Ch. Maurer, Schnak 3, Métier 5, Jund, Thielecke 2, Heimburger 2, Heim 5, Oberle 1, Schneckenburger 9/7, Ehret 1, L. Maurer. (je). TVS Baden-Baden II - TuS Schuttern 32:33 (11:17). Nach anfänglichem Abtasten ging der TuS, angetrieben durch einen spielstarken Florian Kopf, in der 10. Minute durch Nico Eble erstmals mit zwei Toren gegen den Zweiten in Führung (6:8). Mit seinen neun Toren im ersten Abschnitt war Eble hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die junge Truppe verdient mit 17:11 in die Pause ging. Eine stabile Abwehr tat ihr übriges. Der Vorsprung wurde bis zur 40. Minute auf komfortable acht Tore ausgebaut (17:25). Doch danach kam es zu einem Bruch im TuS Spiel. Bedingt durch eine Abwehrumstellung der Hausherren wurden viel zu früh Würfe genommen und auch die Abstimmung in der eigenen Abwehr stimmte nicht mehr. Ein Routinier wie Fabian Hochstuhl auf Sandweierer Seite erkannte dies sofort und brachte seine Sieben ab der 50. Spielminute (23:28) Tor um Tor heran. Die TuS-Verunsicherung wuchs immer mehr und in der 55. Minute erzielte Hochstuhl mit seinem 15. Tor das 29:29. Der TuS konterte mit zwei Toren zum 31:29 (De Weijer, 57. Min.). Sandweier kam zwar nochmals auf 30:31 heran, doch der verletzt ins Spiel gegangene Steffen Gambert brachte seine Sieben mit 30:33 endgültig auf die Siegerstraße. Ein doppelter Punktgewinn, der wie Axel Schmidt resümierte, zwar keinen Spaß gemacht hat, jedoch für die Entwicklung seines jungen Teams wichtig war. TuS: Silberer, Krajnc; Krug, Kopf 2, Leberl, Gambert 2, Beck 1, Nienstedt 4, Lischke, Dittrich 2, Eble 11, Wendlinger 4, Gündogdu 4, Weijer 3. (smü). HSG Ortenau Süd - HSG Hardt 30:19 (12:7). Auch im siebten Spiel in Folge bleibt die HSG Ortenau ungeschlagen. Nach einem etwas verhaltenen Start und einer 2:0-Führung in der fünften Minute konnten die Hausherren etwas aufdrehen und bis zur 12. Minute auf 7:1 erhöhen. Die Reith-Sieben stellte eine aggressive Deckung und zeigte dem Gegner seine Grenzen auf. Hardt tat sich vor allem im Positionsspiel sehr schwer und fand kaum Lücken in der HSG-Deckung. Bis zur Pause konnte sich der Gastgeber eine Fünf-Tore-Führung zum 12:7 herauswerfen. Nach dem Seitenwechsel, wurde die HSG Ortenau Süd noch druckvoller im Angriff und erhöhte nach sechs Treffern in Folge auf 18:7. Über 22:10 und 24:13 baute die HSG die Führung auf 26:15 aus und konnte am Ende einen deutlichen 30:19-Erfolg bejubeln. Trainer Mirko Reith war freute sich über die Einstellung seines Teams und über die beiden Punkte. HSG Ortenau Süd: Richini, Betzler 8/5, Oschwald 3, Leufke, Göpper 5, Regenberg 4, Wilhelm 3, Elender, B. Ruf 2, Bolz 4, Herzog, S. Ruf, Glatz 1.