Ortenau Hasanovic-Sieben ist Außenseiter

Favorit sind die Hausherren, bereits das Hinspiel ging mit 26:18 an die SG. Dass Schenkenzell/Schiltach für seine starke und stabile Deckung bekannt sind, weiß die HSG aus der Vergangenheit. Dennoch hofft man darauf, Lösungen zu finden. Vor allem spielerisch soll es wieder besser klappen als zuletzt. Gegen Hofweier verzettelte sich die HSG zu sehr in Einzelaktionen.

Personell reist Hasanovic mit demselben Team wie vergangene Woche nach Schenkenzell. Auch Timo Oschwald steht wieder zur Verfügung. (ps). HSG Hardt – HGW Hofweier II (Samstag, 20 Uhr). Die Stimmung bei den Gästen ist bestens – verständlich nach zwei Siegen in Folge. Der HGW und Coach Tobias Ruf fahren mit reichlich Rückenwind zur HSG, die allerdings über eine starke Mannschaft verfügt. Allerdings waren die vergangenen Leistungen häufig zu schwankend. In der Hinrunde wurde die HGW-Reserve in eigener Halle nach einer schlechten Leistung abgewatscht. Das soll am Samstag nicht noch einmal passieren. Problem: Die Grippewelle hat einige Akteure erwischt. Und da die A-Jugend am Sonntag eine wichtige Begegnung vor sich hat und die erste Mannschaft nahezu auf dem Zahnfleisch daherkommt, wird sich wohl erst kurz vor der Abfahrt entscheiden, welche Spieler sich auf den Weg in Richtungs Durmersheim machen.