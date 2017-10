Ortenau Harter Doppelstart für Offenburger Tischtennis-Damen

Das Zweitligateam der DJK ist mit dem 6:3 Sieg bei den Leutzscher Füchsen im ersten Saisonspiel gut in die neue Runde gestartet. Seither mussten allerdings drei Niederlagen hingenommen werden. Zweimal verloren die Ortenauerinnen in der Fremde denkbar knapp mit 4:6. Saarbrücken und Langstadt waren die Gegner, gegen die die DJK zwar nicht als Favorit ins Rennen gegangen waren, gegen die im Nachhinein aber mehr drin gewesen wäre. Insbesondere die Niederlage in Langstadt, wo DJK Spitzenspielerin Kristina Kazantseva nicht mit von der Partie war und DJK Nummer zwei Lena Krapf verletzungsbedingt abschenken musste, machte nachdenklich. So steht man nun punktgleich mit Saarbrücken und den Leutzscher Füchsen am Tabellenende und ist dringend auf Punkte angewiesen. Diese können an diesem Wochenende ebenfalls nicht erwartet werden, denn sowohl Weinheim als auch Uentrop, die aktuell Rang zwei und drei in der Tabelle belegen, gehen gegen die Südbadenerinnen als Favorit an die Platten.

In der Partie am Samstag in der Offenburger Sporthalle am Sägeteich wird es ein Wiedersehen mit Luisa Säger geben, die in der vergangenen Runde als DJK-Spitzenspielerin entscheidenden Anteil am Klassenerhalt hatte. Mit ihrer herausragenden Bilanz von 24:14 Siegen war sie der Rückhalt im Team und wird am Samstag auf Gegnerseite ihre Qualitäten ausspielen. Gespannt darf man auf das Aufeinandertreffen mit Kazantseva sein, in der die DJK ein weiteres europäisches Toptalent für sich gewinnen konnte. Sie ist bisher noch ungeschlagen im vorderen Paarkreuz der zweiten Liga und konnte Säger bislang gut ersetzen. An Position zwei und drei haben sich die Weinheimerinnen im Vergleich zur vergangenen Saison, in der sie die Meisterschaft in der 3. Bundesliga holten, ebenfalls verstärkt. Vom TV Busenbach kam Jennie Wolf mit der Empfehlung einer ausgeglichenen Bilanz im hinteren Paarkreuz der 1. Bundesliga, von Torpedo Göttingen kam Mallika Bhandarkar, die im letztjährigen vorderen Paarkreuz der 3. Bundesliga eine hochpositive Bilanz spielte. An Nummer vier geht die letztjährige Spitzenspielerin und einziges verbliebenes Gesicht der Meistermannschaft, Aneta Olendzka, ins Rennen. Durch diese Verstärkungen stellt Weinheim in der diesjährigen 2. Bundesliga eine schlagkräftige Mannschaft und wird in Offenburg nur sehr schwer zu bezwingen sein.

Der Gegner am Sonntag ist der letztjährige Tabellendritte in unveränderter Besetzung. Einzig Elena Shapovalova rutschte für Alexandra Scheld ins vordere Paarkreuz.