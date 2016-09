Ortenau Hält Ichenheims Höhenflug an?

(red). SC Lahr II – SV Haslach (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren haben zuletzt zweimal verloren und scheinen ein wenig außer Tritt geraten. Schlimmer sieht die Lage hingegen bei den Gästen aus, bisher gab es noch keinen Sieg. Die Abgänge von Alexandru Ghita (SC Lahr) und Benjamin Bruckner konnten bisher nicht kompensiert werden. Alles andere als ein Lahrer Heimsieg wäre eine Überraschung. (tom). FSV Seelbach – FV Rammersweier (Sonntag, 15 Uhr). Den Hausherren steht am Sonntag ein schweres Heimspiel gegen einen der im Vorfeld zu den Favoriten gezählten Ligaakteure bevor.

Rammersweier scheiterte in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstiegsziel, kam in der aktuellen Saison nur schleppend ins Rennen. In vier Spielen gelang der Truppe von Trainer Dominic Künstle bis dato noch kein Sieg. Kapitän Marco Maier und Stürmer Marc Hug gelten als wesentliche Kräfte bei den Rebländern, die zu beachten sind. Bei den Gastgebern muss der Fokus unter anderem darauf liegen, weiter zur eigenen Stabilität zu finden. Nach wie vor sind nicht alle Kräfte mit an Bord, aber als Kollektiv war zuletzt auch wieder in Haslach zu sehen, dass die Truppe von Trainer Markus Lach zusammensteht. Mit Mittelfeldspieler Sascha Roth, der aus dem Urlaub zurückkehrt, sollte zudem ein wichtiger Ordnungsfaktor wieder zur Verfügung stehen.