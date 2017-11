(red/skl). Der ehemalige Fußballnationalspieler und jetztige Vorstand Sport beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic war Ende Oktober zu Gast im Europa-Park in Rust. In seiner Funktion als Laureus Sport for Good Botschafter besuchte der 46-Jährige ein Jugendcamp im Freizeitpark und beteiligte sich gemeinsam mit ausgewählten Projektteilnehmern an einer Talkrunde zu dem Thema "Verantwortung". Unter dem Motto "Jugendliche für Jugendliche" hatten sich rund 50 junge Erwachsene aus verschiedenen Laureus Förderprojekten im Park zusammengefunden. Das Ziel des Projekts: Einen konstruktiven Austausch zwischen den einzelnen Förderprojekten zu ermöglichen und noch mehr junge Teilnehmer zu motivieren, in ihren sozialen Sportprojekten Verantwortung zu übernehmen, um ihr Selbstbewusstsein zu fördern und persönliche Kompetenzen zu stärken. "Habt keine Angst vor Fehlern. Habt Mut! Wer Verantwortung übernimmt, der macht auch Fehler. Aber das ist okay. Sprecht darüber, holt Euch einen Rat und macht es das nächste Mal besser", gab der Europameister von 1996 den jungen Erwachsenen mit auf den Weg. Mittlerweile engagieren sich nach Angaben der Veranstalter zahlreiche Jugendliche, die in und mit den Förderprojekten gewachsen sind, bereits selbst sozial und übernehmen Eigenverantwortung.