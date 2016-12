Ortenau "Haben noch etwas gutzumachen"

(tom/fis). Die Lahrer Position im Tabellen-Mittelfeld scheint zwar auf den ersten Blick stabil und gesichert. Dennoch ist allen Beteiligten klar, dass in der laufenden Verbandsligarunde Unberechenbarkeit die einzig gewisse Konstante ist. "Jeder weitere Punkt auf dem Konto bringt uns der Zielsetzung Klassenerhalt näher, verleiht zusätzliche Sicherheit", drückt es Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller aus.

Im Defensivverhalten zeichnet sich ein Ungleichgewicht ab

Die jüngsten Niederlagen wiesen in ihrem Entstehen auffällige Parallelen auf. "Gerade in der ersten Viertelstunde war die Konzentration noch nicht so da, wie das notwendig gewesen wäre. Das haben beide Spitzengegner konsequent ausgenutzt. Gegen Kehl müssen wir noch mehr auf der Hut sein, gerade defensiv", so Müller.