Ortenau Gute Chancen auf zwei Punkte

Das Team von Trainer Oliver Kronenwitter gastiert beim Tabellenletzten der Landesliga Nord HGW Hofweier II. Doch unterschätzen darf man das Schlusslicht keineswegs, auch wenn die Gastgeber bisher lediglich 5:23 Punkte auf dem Konto haben.

Die HGW-Reserve wird versuchen, den Kontakt zum unteren Mittelfeld nicht abreißen zu lassen, zudem weiß man nie, wer aus der eigenen "Ersten" mit auflaufen wird.

Als Tabellenvierter mit 17:11 Zählern ist für die SG-Männer durchaus der zweite Rang noch in Reichweite. Somit sollte die SG alles daran setzen den 29:23-Vorrundensieg zu wiederholen. Jedoch hat sich das Team von SG-Coach Kronenwitter in der Hinrunde oft genug gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel schwer getan und so wird man zwar mit dem nötigen Respekt, aber natürlich auch hoch motiviert in diese Partie starten.