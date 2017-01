Ortenau Gutach/Wolfach: Start mit Paukenschlag

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die erwartete Gegenwehr des Aufstiegskandidaten weitestgehend aus. Manuel Schmid und Julian Brohammer erhöhten auf 15:9 für Gutach/Wolfach. Es blieb dabei, dass die komplette Defensive an diesem Abend einfach eine hervorragende Leistung abrief. Auch vorne verteilte sich die Last auf alle Schultern. Obwohl mit Lukas Glunk eine wichtige Säule im Angriff fehlte, übernahm jeder Verantwortung und hielt die SG dadurch stets weit vorne. Nicht einmal als Mitte der zweiten Halbzeit die Fehlerquote der Schwarzwälder wieder anstieg, konnte Weil daraus Kapital schlagen. Auch beim 22:18 in der 50. Minute blieben die Hausherren ruhig und legten vorentscheidend vier Tore ohne Gegentreffer nach. Spätestens beim 27:19 in Minute 56 war die Partie entschieden, und die Gäste ließen die Köpfe hängen.

Gutach/Wolfach fuhr den überraschenden, aber hochverdienten 29:22-Sieg nach Hause und hat somit gleich zu Beginn der schwierigen Rückrunde einen "big point" im Abstiegskampf errungen. Nächste Woche muss man nun in Steißlingen nachlegen.

SG G/W: Baumann, Heinkele; Ressel 1, Aberle "Schüssele" 5, Lauterbach, Brüstle 1, Pranic 1, Brohammer 7/2, Schmid 2, Aberle "Staigerbauer" 3, Lehmann 5, Haas 4

ESV Weil am Rhein: Krauth, Besemann 1, Ruland, Bödeker 3, Knössel, J. Dinse 1, Palasz, Ludwig 1, D. Dinse 4, Schamberger 3, R. Dinse 9/5.