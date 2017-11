Ortenau Gutach/Wolfach mit viel Selbstbewusstsein

Ein kleiner Zwischenspurt sorgte für die 10:6-Führung. Die Gäste nutzten aber eine SG-Zeitstrafe clever und verkürzten auf 9:10, das brachte die Heimmannschaft allerdings nicht durcheinander. Die beiden jungen, Cedric Schmider und Hannes Erhardt, übernahmen in dieser Phase Verantwortung und besorgten das 13:10.

Mit viel Selbstbewusstsein geimpft, legte man nach der Pause so richtig los. Ein grandioser 5:0-Lauf schraubte den Vorsprung auf 18:10. Auch danach blieb das Team weitestgehend fokussiert. Lediglich zwischen der 38. und 46. wurde es etwas zu wild, sodass die Gäste auf 21:16 aufschließen konnten. In Gefahr geriet die Brunenberg-Sieben allerdings nicht mehr. Eine mit wenigen Ausnahmen konsequente Chancenverwertung sorgte am Ende für ein auch in dieser Höhe verdientes 28:20. Dementsprechend freuten sich alle über diese geschlossene Mannschaftsleistung und ein souverän geführtes Spiel; nach der kleinen Niederlagenserie konnte man letzteres nicht zwingend erwarten.

Das letzte Spiel des Jahres 2017 bestreiten die Herren II am 16.12. zuhause gegen den FV Unterharmersbach. Die drei spielfreien Wochen sollten für intensives Training genutzt werden, um sich weiter einzuspielen und das Jahr mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen zu können. SGGW: Valentin Kopp und Elias Kopp (Tor), Fabian Hille (6), Jannic Schmider (6), Cedric Schmider (4), Dominic Brunenberg-Libonati (4/4), Hannes Erhardt (3), Felix Riedel (2), Johannes Ludwig (1), Nicolai Wöhrle (1), Sebastian Doll (1), Johannes Haas