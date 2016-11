Ortenau Gutach/Wolfach entscheidet Partie für sich

Wie erwartet tat sich die heimische SG erst einmal schwer, die neuerlichen Ausfälle zu kompensieren und sich zu finden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen mit 1:5 in Führung. Gutach/Wolfach machte vorne zu viele einfache Fehler und war hinten noch nicht richtig wach. Erst beim 2:6 durch Maulburg/Steinens Jakob Tiedtke erwachten die Gastgeber aus ihrer Anfangsstarre und holten ab der 13. Minute rasant auf. Die Einwechslung des frisch spielberechtigten A-Jugendlichen Lukas Glunk brachte frischen Wind in die Begegnung und machte die Gastgeber vorne wie hinten deutlich variabler. Nach 18 Minuten erzielte Jerome Ressel vom Kreis den 6:6 Ausgleich. Tiedtke brachte die Aufsteiger nochmal mit 6:7 in Front, danach besorgten Justin Pranic und Julian Brohammer die erste Führung für die Schwarzwälder. Den Rest der ersten Halbzeit blieb es eng, wobei die Gastgeber wieder einmal zahlreiche Chancen liegenließen, höher in Führung zu gehen. Vor der Pause hatte Nicolas Haas frei vor dem Tor die Chance, seine Farben mit 16:13 nach vorne zu bringen, scheiterte jedoch am gegnerischen Schlussmann. Stattdessen schenkte man Maulburg/Steinens Manuel Fritz durch zwei einfache Ballverluste zwei Tore zum 15:15 Halbzeitstand.

Die Nachwirkungen dieses Rückschlags waren auch noch in den ersten Minuten des zweiten Spielabschnittes zu spüren. Leicht verunsichert ließ man Maulburg wieder auf 15:17 und 16:18 wegziehen, biss sich aber schnell wieder in die Partie hinein. Nach 37 Minuten war die Lücke wieder geschlossen. Die Gastgeber behielten nun die Ruhe und spielten ihre Angriffe geduldig aber konsequent zu Ende. Jerome Ressel und zweimal Rechtsaußen Tobias Aberle besorgten eine erstmals deutliche 21:18 Führung. Später sorgte Matthias Brüstle mit einem selbst eroberten Ball und Tempogegenstoß für einen 23:19 Vorsprung. Aber entschieden war die Partie dadurch noch lange nicht. Maulburg/Steinen konnte sich immer wieder durch verdeckte Würfe und Tore über die Außen befreien und blieb stets in Schlagdistanz. In der 54. Minute wurde es nach dem Siebenmetertreffer durch Manuel Fritz zum 27:26 noch einmal richtig eng. Manuel Schmid behielt vorne die Nerven und besorgte die 28:26 Führung.

Außerdem reagierte er beim darauffolgenden Strafwurf der Gäste an den Pfosten am schnellsten und sicherte sich den wichtigen Abpraller. Vorne konnten nun die nötigen Räume für Rückraumspieler Julian Brohammer geschaffen werden, der diese konsequent nutzte und den Siegenambitionen seiner Mannschaft Nachdruck verlieh. Am Ende schaffte es das Team von Martin Wöhrle und Hermann Haas, diesen wichtigen und verdienten 32:29 Sieg nach Hause zu fahren und damit in der Tabelle an den Gästen vorbeizuziehen. Wieder einmal war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den dritten Sieg im vierten Spiel sicherte.