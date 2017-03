Ortenau Gutach/Wolfach einmal mehr Aufbaugegner

Dass die SG G/W mit harzfreien Hallen stets große Probleme hat, ist kein Geheimnis. Dass zudem mit Manuel Schmid und Julian Brohammer zwei wichtige Säulen im Rückraum verletzungsbedingt passen mussten, machte die Sache im Dreiländereck auch nicht leichter. Dennoch hat sich die Wöhrle/Haas-Truppe über 60 Minuten unter Wert verkauft und ihr Fehlwurfkontingent erheblich ausgebaut.

Auch wenn die Gäste durch Lukas Glunk den ersten Treffer markieren konnten, kamen die Gastgeber mit dem harzfreien Spielgerät besser zurecht. Jakob Tiedke, die schon im Hinspiel stärkste Waffe der SG Maulburg, legte zusammen mit Dominik Hess zum 3:1 vor. Die folgenden Minuten verliefen ausgeglichen, die Fehlerquote bei beiden Mannschaften blieb hoch. Am Ende einer sportlich äußerst unattraktiven ersten Hälfte konnten sich die Hausherren von 8:8 auf 11:8 absetzen und den Gästen war klar, dass sie sich deutlich steigern mussten.

Aber auch der zweite Spielabschnitt begann ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Auswärtsmannschaft. Außer Kreisläufer Alexander Weber, der ein starkes Spiel machte, verzweifelten die Werfer der Schwarzwälder und brachten weder Druck, noch Präzision in die eigenen Würfe. Nicht dem Harzverbot in die Schuhe schieben kann man dabei die nachlässige Defensivarbeit. Immer einen Schritt zu spät lud man Jakob Tiedke (8 Treffer) und Dominik Hess (5 Treffer) immer wieder zu einfachen Toren ein. Erst beim 15:10 nach 38 Minuten fühlten sich die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld an der Ehre gepackt und legten eine Schippe drauf. In ungewohnter Aufstellung kämpfte sich das Team Tor um Tor heran und schaffte in der 51. Minute endlich den Ausgleich. Bis zum 20:20 schwebte die Partie auf Messers Schneide und die Gäste-SG hatte Möglichkeiten, die Verunsicherung der Hausherren zur Führung auszunutzen. Es blieb aber bei der desolaten Chancenverwertung, sodass Maulburg/Steinen durch Ballverluste und Fehlwürfe wieder zum Kontern eingeladen wurde. Fünf Minuten ohne eigenes Tor der SG Gutach/Wolfach bedeuteten die 26:20- Entscheidung für den Tabellenletzten. Am Ende unterlag die SG Gutach/Wolfach verdient mit 27:21. Starken Auftritten stehen in diesem Jahr immer wieder Einbrüche und unnötige Niederlagen gegenüber. Die vom Samstagabend ist definitiv eine davon.