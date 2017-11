Ortenau Gueddin trifft bei Startelf-Einsatz zur Führung

Auch wenn das Resultat einen anderen Eindruck zu erwecken scheint: Lahr hatte gerade in der ersten Halbzeit größte Mühe mit den kampfstarken Gästen, die bereits einigen Liga-Hochkarätern in der laufenden Runde auf den Zahn zu fühlen verstanden.

Auf schwerem Platz störte Bad Dürrheim früh, ließ die Gastgeber kaum zu ihrem gewohnten Aufbauspiel finden. Von dem unter der Woche bekannt gewordenen Spielerstreik (wir berichteten) war beim FC nichts zu spüren, die Ereignisse mündeten bei den Schwarzwäldern in totaler Motivation. Dennis Fietzeck, der im Lahrer Tor den gesperrten Jonas Witt vertrat, musste einige Male zeigen, dass er nichts von seiner Klasse eingebüßt hat. "Die erste Hälfte war schwach von unserer Seite. Wir hätten durchaus zurückliegen können, aus einem Plus an Ballbesitz entstand praktisch nichts", offenbarte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Auf der anderen Seite ergaben sich aus Lahrer Sicht wenige Gelegenheiten. Ümit Sen vergab dabei die aussichtsreichste Abschlussmöglichkeit. So entwickelte sich das Geschehen ausgeglichen bis zur 45. Minute: Erneut kam Sen zum Abschluss, Bad Dürrheims Torhüter Jonas Kapp ließ prallen und Rachid Gueddin staubte zur zu diesem Zeitpunkt etwas glücklichen 1:0-Führung der Hausherren ab. Ein günstiger Stand, um unmittelbar darauf in die Halbzeitpause zu gehen.

In der zweiten Hälfte konnten die Hausherren das Spiel mehr nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Bad Dürrheim musste offensiver agieren, dabei löste sich ihre geordnete Grundstruktur zunehmend auf. "Wir haben diese Runde die Qualität, nach Niederlagen und Rückschlägen die richtige Antwort zu geben. Das hat die Mannschaft auch heute wieder gezeigt", zeigte sich Müller mit dem weiteren Verlauf zufrieden. Es dauerte nicht lange, bis die Ortenauer nachlegten. Konstantin Fries stieß auf der Außenbahn in typischer SC-Manier vor, seine Flanke erreichte in der Mitte Sen, der den Ball technisch stark aus der Luft annahm und zum 2:0 (55.) verwandelte. Eine Art Vorentscheidung, denn der Wirkungstreffer hinterließ durchaus Eindruck auf Gästeseite. Bad Dürrheim hatte zwar vereinzelt noch seine Möglichkeiten, doch die Lahrer Konter sorgten andererseits immer wieder für Alarm, so dass die Kräfte hier gebunden wurden. Das war endgültig der Fall, als Martin Weschle mit seinem Treffer zum 3:0 (68.) den Deckel auf die Begegnung machte.