Ortenau Große Freude über Sprung aufs Treppchen

Neun Teams der F-Altersklasse (Jahrgang 2007 und jünger) starteten in der Vorrunde mit der ersten Wettkampfrunde in Ihringen. Nun wurde der Contest in der Rückrunde in Bahlingen am Kaiserstuhl beendet.

Von den vier Turnerinnen jeder Mannschaft wurden die Pflichtübungen (P 3-P 5) an Balken, Boden, Reck und Sprung gezeigt.

Für die Schützlinge der WKG Altdorf- Ettenheim, die von Trainerin Gisela Wieczorek auf diesen Wettkampf vorbereitet wurden, führte das Gesamtergebnis zu einem Platz auf dem Siegerpodest. Voller Stolz nahmen die kleinen Turnerinnen Urkunden und Bronzemedaillen in Empfang, wie der Verein mitteilt.