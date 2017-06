Ortenau Große Enttäuschung in Kippenheim

Kippenheim musste in der Folge öffnen und hatte bei einem Kopfball von Ümit Sen, der das Ziel knapp verfehlte, Pech. Wenig später klärte Urloffens Steven Braun auf der Linie. In der 65. Minute der nächste Streich der Hausherren: Dieses Mal traf Marcel Wörner mit dem 2:0 die Kippenheimer mitten ins Herz. Der Wille war dem Gast zwar nicht abzusprechen, aber es war einfach zu wenig, was Kippenheim auf den Rasen brachte. Rund 70 Prozent der Zweikämpfe gingen an den FV Urloffen, der sich bissiger zeigte. Zaungast Valon Salihu vom SV Stadelhofen befand in einem Zwischenfazit: "Urloffen fightet und gewinnt die Zweikämpfe, das macht es aus." Kippenheims Torjäger Ümit Sen, der blass blieb und sich fortan dem SC Lahr anschließen wird, sagte: "Wir waren fußballerisch das bessere Team, aber nach dem Rückstand mussten wir aufmachen und alles riskieren."

Während nach dem Schlusspfiff des souverän pfeifenden Bernd Brückle (Leopoldshafen) die Urloffener Euphorie in einem blau-schwarzen Jubelmeer aufging, standen vielen Kippenheimern Tränen in den Augen. Sichtlich enttäuscht räumte Kippenheims Spielertrainer Fabian Kaiser nach dem Spiel ein: "Wir haben es nicht geschafft, hinter die stabile Viererkette des Gegners zu gelangen. Urloffen hat uns keine Räume gelassen, gerade die Außen kompetent zugestellt. So blieben – mit Ausnahme von Fernschüssen und Standards – klare Möglichkeiten für uns aus." Gespannt sein darf man nun, wie es in Kippenheim in der kommenden Spielzeit weitergeht. Ein Großteil wird die Mannschaft verlassen, mit dem neuen Trainer Peter Müller steht ein Umbruch bevor. Doch zunächst gilt es, das erneute Scheitern in der Relegation zu verdauen. Bereits in der Saison 2015/16 war den Weiß-Schwarzen der Aufstieg nicht gegönnt, als der SVK am FV Ebersweier scheiterte. FV Urloffen: Eppler; Spothelfer, Knapp, Huber, Schönwitz, Kranz (50. Aliov/86. D. Braun), Soth, Schmidt, S. Braun, Vöhringer, Wörner (81. Wiedemer). SV Kippenheim: Jörger; Sen, Winter (71. Kaiser), Singler (79. Distl), Ost (58. Arslan), Holweck (67. Gerken), Herzog, Menninger, Haas, Hatt, Reichmann. Tore: 1:0 Huber (52.), 2:0 Wörner (65.). Schiedsrichter: Brückle (Leopoldshafen). Zuschauer: 800.