Ortenau Grießbaum siegt vor Teamkollege Klausmann

Im Endkampf ließ er Jonas Stöhr vom ASC Kappel mit einem weiteren Schultersieg keine Chance. Im nordischen Turnier in der Klasse bis 33 kg bei der D-Jugend holte sich Max Allgaier mit drei Siegen den zweiten Platz. Im entscheidenden Kampf um den Turniersieg musste er die Stärke von Adilet Topekhanuly aus Lahr anerkennen, welcher aber auch zwei Jahre älter ist als Allgaier. Ebenfalls ein starkes Turnier rang Marvin Schwab (-39 kg, D-Jugend).

Mit zwei Siegen und einer Niederlage gegen den späteren Turniersieger aus Winzeln freute sich Schwab ebenfalls über den zweiten Platz. Rang drei stand am Ende für Paul Tritschler in der C-Jugend bis 30 kg zu Buche. Nach einer kleinen Unaufmerksamkeit verlor er das Poolfinale, welches er mit zwei vorherigen Siegen erreicht hatte, gegen Silvio Sohm vom URC Wolfurt aus Österreich. Den Kampf um dritten Platz gewann er souverän auf Schulter. Einen Mühlenbacher Doppelsieg gab es in der Gewichtsklasse bis 34 kg in der C-Jugend.

Robin Grießbaum und Lukas Klausmann siegten sich im Gleichschritt durch das Turnier. Wie es die Auslosung wollte, trafen die beiden Kumpels im letzten und entscheidenden Kampf aufeinander, in dem Robin Grießbaum einen Tick stärker war und sich den Turniersieg sicherte. Mit einem Sieg und einer Niederlage sicherte sich Lars Brucker in der C-Jugend bis 40 kg den Einzug ins kleine Finale, welches er mit einem Schultersieg erfolgreich gestaltete.