Ortenau Gregor Roll: "Wir sind heiß auf den Start"

(tom). Damen: SG Freudenstadt/Baiersbronn – TV Lahr (Samstag, 20 Uhr). Nachdem der ursprüngliche Saisonstart gegen Sinzheim wie berichtet verschoben werden musste, starten die Lahrer Südbadenligadamen am Samstag endlich in die Saison. "Wir sind heiß auf den Start", sagt TVL-Trainer Gregor Roll entsprechend. Wobei auch der Start am Samstag im Schwarzwald nicht völlig frei von Komplikationen sein wird. "Wir hatten mit einigen Krankheitsfällen, beruflich und privat bedingten Abwesenheiten zu tun", erklärt Roll. Konkret werden in Freudenstadt Leistungsträgerinnen wie Svenja Bendrich, Teresa Beathalter und Katrin Kern nicht zur Verfügung stehen. Die Konsequenz: "Jede Spielerin muss an ihre Grenze gehen, wir müssen geduldig im Angriff agieren, gleichzeitig aggressiv in der Abwehr auftreten", weiß Gregor Roll.