Ortenau Gregor Roll sieht noch Steigerungspotenzial

Dennoch sieht Trainer Gregor Roll vor dem Heimspiel gegen die BWOL-Reserve von Kappelwindeck/Steinbach Steigerungspotenzial. "Wir brauchen konstantere Phasen und mehr Konzentration über die gesamte Partie hinweg. Vergangene Woche waren die ersten 20 Minuten gut, ehe ein Bruch im Spiel auftrat", so Roll im Rückgriff auf die nicht ganz befriedigende Partie gegen Hornberg/Lauterbach.

Mit der SG reist ein Kontrahent ausgeglichenen Punktekontos an, dessen wahre Qualität derzeit aber schwer einzuschätzen ist. Der Kader der Damen II ist aufgrund von zum Teil langwierigen Verletzungsausfällen, privaten Abwesenheiten und Krankheiten personell geschwächt, erhält allerdings aus der A-Jugend und seitens der Damen I (beide jeweils in der BWOL antretend) qualitative Rückendeckung. Dass auf die Lahrer eine ernst zu nehmende Hürde zukommt, weiß Gregor Roll. Es geht ihm einerseits um eine spielerische Verbesserung gegenüber der Vorwoche, zum anderen aber auch ganz einfach um zwei weitere Zähler in eigener Halle. "Jeder Gegner in dieser Klasse ist schwer genug, das dürfen wir nicht vergessen", formuliert der TVL-Coach.

Personell wird sich im Kader der Gastgeberinnen gegenüber der Vorwoche nicht allzu viel verändern. Ergänzend könnten auch noch Kräfte der am Wochenende spielfreien A-Jugend in den Kader aufrücken.