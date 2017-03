Ortenau Gregor Roll mahnt zur Wachsamkeit

Die SG sei eine laufstarke, taktisch und technisch extrem gut ausgebildete Truppe, stellt Roll mit Blick auf den Kontrahenten heraus. Erschwerend komme hinzu, dass man nie so genau wisse, welche Kaderzusammensetzung in Kappelwindeck warte. "Vergangene Woche war das beispielsweise eine bunte Mischung mit Spielerinnen aus dem Kader der ersten und zweiten, der A- und B-Jugend-Mannschaft", erklärt Roll. Davon ausgehend, hält er seine Spielerinnen zur Wachsamkeit an: "Wir dürfen die SG auch nicht ansatzweise auf die leichte Schulter nehmen. Sie legen ein enormes Tempo vor, decken dazu noch ebenso offensiv wie aggressiv. Dabei kann es nicht schaden, variabel vorzugehen, selbst mit Tempo zu spielen, dann aber auch wieder zu verschleppen. Sie sollen sich nicht auf uns einstellen können."

Personell ändert sich nicht viel, aus dem A-Jugend-Kader könnte noch die eine oder andere Ergänzung hinzustoßen.