Ortenau Gleich zehn Roadrunners überzeugen

Von Tausenden Zuschauern und den weiteren Teamkollegen in der Festhalle empfangen, lief Müller als Erster in die Halle ein. Nach 2:41:25 Stunden hatte er erneut seine Bestzeit um weitere fast zwei Minuten verbessert und kam als 65. Mann aller Läufer an. Ebenfalls deutlich unter drei Stunden kamen Benouaret und Zahn ins Ziel. Seinen zweiten Marathon beendete Benouaret dabei über 40 Minuten unter seiner alten Bestzeit bereits nach 2:51:52 Stunden, Zahn verbesserte sich um eine knappe Minute auf 2:53:36. Die Niederschopfheimerin Wangler, die sich um fast sieben Minuten auf 3:05:56 Stunden verbessern konnte, kam bei den deutschen Meisterschaften auf den 42. Platz. Im Kreis der U23-Läuferinnen errang die 21-Jährige den nationenübergreifend starken vierten Rang. Wenige Sekunden danach überquerte Hetzel die Ziellinie. In 3:07:14 unterbot er seine aufgestellte Bestzeit um weitere vier Minuten. Nach 3:15:28 folgte Routinier Wöhrle, der wie im vergangenen Jahr eine starke Leistung zeigte. Ihm folgte Schahl in klarer neuer Bestzeit von 3:22:47. Hansert verbesserte sich ebenso deutlich und finishte nach 3:32:06 und somit nur wenige Sekunden vor Schlaier. Ebenfalls mit neuer Bestzeit beendete Kienzler nach 4:24:31 das Rennen. Das Trio Müller, Zahn und Hetzel kam in der Teamwertung der deutschen Meisterschaften auf Platz 25 von über 500.