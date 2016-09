Ortenau Gleich ein dicker Brocken für die Haslacher

Und gleich bekommt die Zehn um Cheftrainer Lars Schuler mit dem Gast aus dem Schwarzwald einen dicken Brocken vorgesetzt. Die aus der Regionalliga abgestiegenen Athleten des KSK gehören sicherlich mit zu den Meisterschaftsanwärtern. Die weitgehend unbekannte Mannschaft, über die Informationen nur schwer zugänglich sind, ist äußerst schwer einzuschätzen und scheint wohl ein verändertes Gesicht im Vergleich zum vergangenen Jahr zu haben.

Der letzte Kampf beider Teams ist schon lange her, zuletzt trafen der KSK Furtwangen und der KSV Haslach am 3. Dezember 2011 aufeinander. Damals verloren die Haslacher die Begegnung zuhause gegen den Meister und Aufsteiger relativ deutlich mit 12:22. Aber seitdem sind fünf Jahre ins Land gegangen und die Karten werden am Sonntag neu gemischt. Auch die Kampfkraft des KSV Haslach ist nach den beiden Abgängen von Edgar Rauch zum Ligakonkurrenten KSV Appenweier und Kevin Gomer zum Zweitligisten ASV Urloffen sowie den Neuzugängen aus der eigenen Jugend und den drei Verstärkungen Mihai Ozarenschi vom KSV Gottmadingen, Voitech Benedek vom KSV Rheinfelden und Zaur Nuriev aus Moldawien noch nicht zu übersehen. Auf jeden Fall erwartet die hoffentlich recht vielen Anhänger des KSV ein sehr interessanter Kampf, wobei für den KSV Haslach ein guter Start natürlich immens wichtig ist. Die Haslacher Reserve und das Jugendteam haben jeweils noch eine Woche mehr Pause und sind an diesem Wochenende noch nicht im Einsatz.