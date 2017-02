Ortenau Gipfeltreffen steht an

(w). Noch einmal eine hohe Hürde hat Spitzenreiter TuS Bad Rippoldsau zu überwinden. Am Samstag um 18.30 Uhr muss der TuS beim Tabellenzweiten der Kreisliga Freudenstadt, SSV Schönmünzach II (18:6 Punkte) antreten. Sollten die bisher noch ungeschlagenen Wolftäler (21:1) auch diese Partie gewinnen, ist ihnen die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu nehmen. Zwar ist der TuS derzeit in einer bestechenden Form, doch in der Vorrunde brachten die Gastgeber dem TuS beim 8:8 den bisher einzigen Punktverlust der Saison bei. Somit ist mit einer spannenden Begegnung der beiden Topteams der Liga zu rechnen.