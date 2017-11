Ortenau Gipfeltreffen steht an beim FC Wolfach

Ankara Gengenbach – SG Schweighausen. Der SG aus dem Bergdorf winkt mit einem Auswärtssieg in Gengenbach ein einstelliger Tabellenrang. Und das müsste doch gegen den Tabellenvorletzten, Ankara Gengenbach zu bewerkstelligen sein.

FC Wolfach – SV Gengenbach. Der FC Wolfach kann für einen Wechsel an der Spitze der Liga sorgen. Dazu benötigt er einen knapper Heimsieg gegen den Spitzenreiter Gengenbach. Viele Verfolger, am meisten der SV Schapbach, drücken der Karkoschka-Truppe die Daumen.

SV Dörlinbach – SV Berghaupten. Eigentlich sollte diese Partie eine klare Sache für den Gastgeber Dörlinbach werden. Die Schuttertäler sind zwar heuer nicht ganz so torgefährlich wie im vergangenen Spieljahr, doch vor eigenem Anhang aber so stark einzuschätzen, um Berghaupten in die Schranken zu verweisen.

TuS Kinzigtal – SC Hofstetten II. Schlägt der TuS ein viertes Mal zu? Die Truppe um Manuel Riedel zeigte schon ein paar Mal ihr besseres Gesicht und kann immerhin eine zweistellige Punkteausbeute vorweisen. Vor diesem Hintergrund ist ein Heimsieg gegen Hofstetten II wahrlich nicht unmöglich.

SV Schapbach – DJK Welschensteinach. Die Wolftäler schielen zwar nach Wolfach, dürfen dabei aber die eigene schwere Aufgabe nicht aus den Augen verlieren und das Heimspiel gegen Welschensteinach nicht halbherzig angehen, denn mit diesem Gegner ist sicherlich nicht zu spaßen. Die DJK kann ohne Weiteres zum Stolperstein werden.

SV Reichenbach/Gengenbach – SSV Schwaibach. Reichenbachs Trainer Serge Herter ist immer noch sauer über das torlose Remis in Biberach, denn ein Sieg hätte den Sprung in die Top Five bedeutet. Gegen den SSV Schwaibach verlangt der SV-Coach Wiedergutmachung.