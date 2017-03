Ortenau Gipfeltreffen in Willstätt

SF Ichenheim – FV Sulz. Weitere drei Punkte hinter Unterharmersbach liegt die SF Ichenheim. Während das gastgebende Team voll im Soll ist, ist Absteiger Sulz mit seiner Platzierung nicht ganz zufrieden. Alles deutet auf einen Auswärtssieg hin

SV Rust – VfR Elgersweier. Nach dem knappen Derby-Sieg des SV Rust an der Sulzer Stellfalle hofft die (noch) Grüninger-Truppe auf den ersten Heimsieg dieses Jahres. Keine leichte Aufgabe, denn der Gegner Elgersweier steht als Tabellenvorletzter mit dem Rücken zur Wand und muss dringend punkten.

SV Oberwolfach – SV Oberschopfheim. Den Mannen von Yogi Kehl sollte der letzte Punktgewinn in Willstätt wieder mehr Selbstvertrauen gegeben haben, die kleine Durststrecke hinter sich zu bringen. Gegen Oberschopfheim, das die Talfahrt nur bedingt beenden konnte, wird man das Selbstvertrauen gut gebrauchen können.

FV Ebersweier – FSV Seelbach. Gastgeber Ebersweier musste zuletzt eine bittere Pille schlucken und kassierte beim Spitzenreiter ein halbes Dutzend an Gegentoren. Mit dem FSV Seelbach reist ein Team an, das heuer bereits dreimal in der Siegerliste auftauchte. Trotz Heimvorteils dürfte es erneut kein Spaziergang für den FVE werden.

Zeller FV – SC Lahr II. Kann Lahr den Hebel noch umlegen? Dem zuletzt glatten Heimsieg soll beim Zeller FV ein weiterer "Dreier" folgen, der die Kinzigtäler wieder in Zugzwang bringen würde.

FV Rammersweier – FV Ettenheim. Zwei Mannschaften, die momentan in der Gefahrenzone auftauchen, treffen in Rammersweier aufeinander. Der Gastgeber war auf einem guten Weg, geriet aber durch zwei glatte Niederlagen wieder in die Bredouille. Die letzten Auftritte des FV Ettenheim lassen die Gäste auf Punkte hoffen.