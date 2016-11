(jsc). Beim Spitzenspiel in Kippenheim warteten die zahlreichen Zuschauer vergeblich auf einen Sieger. 1:1 hieß es am Ende gegen Langenwinkel. FC Kirnbach – SpVgg Schiltach 2:1 (0:1). Zu Beginn sah es nicht gut für den FCK aus. Obwohl man zweimal die Querlatte traf, geriet man durch Schmider in Rückstand. Schiltach in Durchgang eins die klar bessere Elf, der Pausenvorsprung mehr als verdient. Doch Kinrbach kam wie verewandelt aus der Kabine. Jetzt wurden die Zweikämpfe nicht nur angenommen, sondern die meisten auch gewonnen. Der erste Lohn dafür dann durch Staigers Ausgleichstreffer kurz nach Wiederbeginn. Danach gab der FCK klar den Ton an und David Architravo sorgte für den verdienten 2:1-Endstand. Tore: 0:1 D. Schmider (27.), 1:1 F. Staiger (52.), 2:1 D. Architravo (77.). SV Diersburg – SC Orschweier 2:0 (1:0). Auch wenn der SVD gestern vor eigenem Anhang den Tabellendritten aus Orschweier geschlagen auf die Heimreise schicken konnte und bis auf drei Zähler an die Kontrahenten herankam, von Entwarnung kann keine Rede sein. Diersburg zeigte sich von Beginn an willig und ging nach weniger als einer halben Stunde, als sich die Gäste selbst in Schwierigkeiten brachten, in Führung. Nach der Pause ging es ähnlich weiter. Orschweier im Angriff wenig durchschlagskräftig, in der Abwehr anfällig. Die Folge: das 2:0 für die Burg-Truppe. Tore: 1:0 und 2:0 Götz (25. + 80.). SV Berghaupten – SSV Schwaibach 0:3 (0:1). So wie sich der SVB gegen die Gäste aus Schwaibach präsentierte, dürfte es schwer werden, sich in dieser Klasse zu etablieren. Durch einem krassen Torwartfehler begünstigt konnten die Gäste bereits nach zen Minuten vorlegen, in Führung gehen. Nach fast einer Stunde vergeblichem, zu umständlichem Anrennen konterte der Gast mit dem 0:2. Die Bemühungen Berghauptens wurden danach weniger, Schwaibachs Abwehr konnte, wenn es gefährlich zu werden schien, bereinigen und setzte auch den letzten Nadelstich. Tore: 0:1 Schrempp (10.), 0:2 und 0:3 Schilli (60. + 90.). SV Kippenheim – FV Langenwinkel 1:1 (1:1). Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Das erste Higlight kam aus dem Lager des Gästeanhangs, als Artjom Scheibel die Führung gelang. Doch die Antwort ließ nur drei Minuten auf sich warten: Reichmann konterte nämlich postwendend mit dem Ausgleich. Leichte Vorteile für den SVK vor der Pause, danach wurde allerdings der Gast stärker. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend. Tore: 0:1 Artj. Scheibel (31.), 1:1 Reichmann (34.). SV Mühlenbach – SV Münchweier 2:1 (2:0). Im Spiel der beiden Neulinge in Mühlenbach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung, mit einem, wenn auch etwas glücklichen Sieger. Jürgen Neumaier mit seinem Doppelpack hatte wesentlichen Anteil am knappen Heimsieg. Auch der sehr gut haltende Torhüter Vollmer auf Seiten der Hausherren muss gleich danach genannt werden, denn er hielt seine Farben hoch. Nach Vorteilen des SVM vor der Pause konnte sich der Gast nach dem Wechsel steigern, schaffte aber nur noch den Anschluss. Tore: 1:0 und 2:0 J. Neumaier (28. + 31.), 2:1 Zapf (73.). SV Steinach – FSV Altdorf II 1:3 (1:0). Obwohl der SV Steinach in den ersten 45 Minuten die Szenerie beherrschte und auch durch Claudius Kreyer verdient in die Halbzeit gehen konnte, gab es am Ende hängende Gesicher. Denn die Gäste aus Altdorf bissen sich nach verhaltenem Beginn immer mehr in die Partie hinein und schafften noch eine Wende. Knackpunkt des Spiels war wohl der Treffer zum 1:2 in der Schlussphase, als der Unparteiische plötzlich auf den Elfmeterpunkt zeigte. Und Pascal Kinder nahm das Gastgeschenk zum 1:2 dankend an. Tore: 1:0 Cl. Kreyer (31.), 1:1 und 1:2 Kinder (76. + 88./FE), 1:3 Hunn (90.+3). Gelbrot für Th. Ketterer (90.+1) Steinach. SC Kuhbach/Reichenbach – FV Dinglingen 3:0 (1:0). Die Schuttertäler präsentierten sich im Heimspiel gegen den FV aus Dinglingen wieder von der besten Seite. Der Druck der Hausherren zusehends stärker, das 1:0 durch Schlotgauer nach einer halben Stunde die logische Folge. Der Aufsteiger zwar auch im weiteren Verlauf um ein gutes Ergebnis bemüht, doch musste man die Überlegenheit des SCK/R anerkennen. Der glatte 3:0-Heimsieg war nämlich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, sogar hochverdient. Tore: 1:0 Schlotgauer (30.), 2:0 Stöhr (50.), 3:0 Eble (85.). Gelbrot (60.) Dinglingen. ASV Nordrach – SG Nonnen-/Allmannsweier 2:3 (2:1). Die Elf aus Nordrach hat sich daheim fast selbst geschlagen. Denn an allen drei Gegentoren war der ASV maßgeblich beteiligt, leistete Nachbarschaftshilfe. Die Abwehrarbeit war mehr als schwach, die Ausnutzung der Tormöglichkeiten mangelhaft. Nach dem 2:1 kurz nach Seitenwechsel schien Nordrach auf einen Heimsieg zuzusteuern. Doch erneut schlechte Abwehrarbeit ließen die Gäste nicht nur herankommen, sondern sogar gewinnen. Die Partie endete mit 2:3. Tore: 1:0 Kimmig (17.), 1:1 Eigentor (28.), 2:1 Dürr (50.), 2:2 Savale (59.), 2:3 Dafeh (61.).