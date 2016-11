Ortenau Gipfeltreffen beim SV Kippenheim

(mat/sey). SV Kippenheim – FV Langenwinkel (Sonntag, 14.30 Uhr). Kippenheim musste den Platz an der Sonne zuletzt nach einer 2:3-Niederlage beim SV Münchweier an den FVL abtreten. Die Langenwinkeler nahmen den SVK in Münchweier unter die Lupe, beide Teams kennen sich gut und dürften auch in dieser Saison wieder die beiden vorderen Plätze unter sich ausmachen. "Wir haben zuletzt nicht gut gespielt und den ersten Platz verloren. Aber im Heimspiel gegen Langenwinkel bietet sich nun die Chance zur Wiedergutmachung, wir können uns den ersten Platz zurückholen. Es wird sicher ein heißer Tanz, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag darüber geben werden, wer am Ende das Spiel für sich entscheiden wird", so Kippenheims Coach Fabian Kaiser. SV Diersburg – SC Orschweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren brauchen jeden Zähler, doch Favorit sind die Gäste. SCO-Trainer Florian Ey: "Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand – eine gefährliche Situation, die wir aber mit voller Konzentration angehen werden." SV Mühlenbach – SV Münch­weier (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Gastgeber spielt bisher eine gute Runde und ist äußerst heimstark. Doch der SVM kommt mit mächtig Selbstvertrauen ins Kinzigtal, zumal die Elf von Marco Spitzer am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Kippenheim vom Thron stürzte. "Wir wollen in Mühlenbach nachlegen und unsere kleine Serie ausbauen. Personell pfeifen wir schon seit Wochen auf dem letzten Loch, aber das ist eine Chance für die Spieler, die nicht so oft spielen, sich zu beweisen", so Spitzer. SV Steinach – FSV Altdorf II (Sonntag, 14.30 Uhr). Gästetrainer Steffen Fleig sagt: "Wir sind aber gut drauf und werden die Aufgabe mit Freude angehen. Und wir fahren nicht nach Steinach, um die Punkte freiwillig herzugeben." SC Kuhbach/Reichenbach – FV Dinglingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren wollen einen Heimsieg landen, dennoch rechnet man mit einem umkämpften Derby. "Gegen Dinglingen steht für uns ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Tür. Die Partie ist ungemein wichtig für uns", betont SC-Trainer Benjamin Ziegler, der auf Andreas Bühler, Rasim Kastrati und Marius Gür verzichten muss. ASV Nordrach – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gäste liegen in der Tabelle noch zwei Zähler vor dem ASV, waren am vergangenen Wochenende spielfrei. Für die Elf von Sebastian Blum geht es darum, sich einen Kontrahenten vom Leib zu halten. Bei einer Niederlage würde die SG wieder in Richtungs unteres Mittelfeld abrutschen.