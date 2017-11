Ortenau Gildas Asongwe kann nach schwerer Verletzung wieder arbeiten

Feiern wollten auch die Fans des traditionsreichen Freiburger FC. Doch außer des Führungstreffers blieb dazu wenig Grund. Am Torjubel im Stadion war zu erkennen, dass unter den Zuschauern eine Vielzahl von FFC-Unterstützer unter dem Stadiondach Platz genommen haben. Daneben genossen 14 "Street Dogs Freiburg" die beißenden Rauchschwaden ihres bengalischen Feuers, wobei das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon lange entschieden war. Beleidigungen und Pöbeleien folgten gegen einen Lahrer Ersatzspieler, der den Ball aus ihrer Sicht nicht schnell genug holte. Positiv machten die Hardcore-Anhänger dagegen mit happy-birthday-Gesängen und anderem Support auf sich aufmerksam.

Auf der Pressekonferenz erinnerte der sportliche Leiter, Petro Müller, zuerst an das traurige Ereignis aus dem November des Vorjahrs. Die Begegnung wurde von der schweren Verletzung des FFC-Stürmers Gildas Asongwe überschattet. Der mittlerweile 25-Jährige war mit dem Lahrer Sascha Ruf zusammengeprallt, wodurch er einen Schädelbruch erlitten hatte. Per Rettungshubschrauber war Asongwe in die Freiburger Uni-Klinik geflogen worden, wo er noch am Abend operiert worden war und bald wieder die Intensivstation verlassen hatte können. Müller erkundigte sich bei Trainer Ralf Eckert nach dem Gesundheitszustand des Angreifers. "Es geht ihm wieder relativ gut und er kann wieder arbeiten. Aber er kann seinen Arm noch nicht richtig bewegen. An Fußballspielen ist momentan nicht zu denken."