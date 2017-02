Ortenau Gesucht: Ein Trainer, der lange bleiben will

"Colin hat uns am Sonntagabend informiert, dass er in Verhandlungen mit dem irischen Verband steht", sagte Sands Manager Gerald Jungmann. "Wir haben am Dienstagabend die Mannschaft informiert, obwohl noch keine Verträge unterschrieben waren." Sands Manager hatte noch einen kleinen Funken Hoffnung, der aber am Mittwochvormittag erlosch: "Ich werde gemeinsam mit Dieter Wendling, Claudia von Lanken und Simon Panter in den nächsten 20 Tagen einen Trainer suchen, der langfristig mit uns zusammenarbeiten will." Bis dahin werden Co-Trainerin Claudia von Lanken und Torwarttrainer Simon Panter das Training leiten und voraussichtlich bei den ersten zwei Rückrundenspielen beim VfL Wolfsburg (19. Fe­bruar) und zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach (26. Februar) die Verantwortung übernehmen.

Das plötzliche "Verschwinden" von Trainern scheint in Sand allerdings so langsam Tradition zu werden. Schon einmal, im Sommer 2015, hatte sich Sands damaliger Trainer Sven Kahlert in Richtung des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden verabschiedet – drei Wochen vor Saisonbeginn. In den vergangenen zwei Jahren standen in Sand vier Trainer unter Vertrag.

Am morgigen Samstag bestreitet der SC Sand um 12.30 Uhr sein letztes Vorbereitungsspiel beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern. Ausgelost wurde zudem das Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Ortenauerinnen müssen am 15. März beim Zweitligisten SV Werder Bremen antreten.