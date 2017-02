Ortenau Gespannfahren bleibt das Aushängeschild

Froh über Kooperation mit der Messe Offenburg/Ortenau

Vorsitzender Hans-Jürgen Schnebel freute sich insbesondere darüber, dass neben den seit vielen Jahren auf Landesebene dominierenden Springreitern und Fahrern nun auch die Vielseitigkeitsreiter in der Ortenau auf eine breite Basis verweisen können und dies 2016 mit der baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaft und vielen weiteren Erfolgen belegten. Hans Dufner habe hier in den vergangenen Jahren eine von Erfolg gekrönte Aufbauarbeit geleistet.

Bei den Gespannfahrern ist die Ortenau sowohl hinsichtlich der Zahl der Aktiven als auch bei den Veranstaltungen führend. "Nirgends im Land gibt es so viele Fahrturniere und keiner hat so viele Aktive wie der ORR", hieß es bei der Versammlung. Man könne nicht nur auf einen Weltmeister als Fahrwart verweisen, sondern auch auf fünf Jugendliche und sieben Erwachsene in den Landeskadern, dazu Aktive in den Bundeskadern und einen Bundestrainer. Auch die Voltigierer steigern sich kontinuierlich. Mit Kehl-Sundheim startet eine Gruppe in der Klasse S und auch die Zahl der Turniere mit Kehl-Sundheim und Renchen-Ulm sowie drei breitensportliche Veranstaltungen hätten sich stabilisiert. Der Ortenauer Reiterring tut allerdings auch einiges, damit man auch künftig sportliche Erfolge vorweisen kann. Vom Regionalverband wurden die Fördergruppen übernommen.