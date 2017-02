Ortenau Gerechtes Remis gegen Kirnbach

(w). Im ersten Testspiel des SV Schapbach trennte sich die Elf in einem torreichen Spiel 4:4 beim A-Ligisten FC Kirnbach (Kreisliga A). Die Wolftäler boten dabei vor der Pause eine ansprechende Partie. Schapbach lag sowohl mit 2:0 als auch mit 4:2 in Führung, ehe der SVS durch einen Elfmeter noch den 4:4-Ausgleichstreffer hinnehmen musste. Die Tore für den SV Schapbach erzielten Julian Krauth (2), Thomas Armbruster und David Müller. Für den FC Kirnbach waren Andreas Fritschy, Alexander Mounivong, Chanty Mounivong und Fabian Staiger per Elfmeter erfolgreich. Letzten Endes ist das Remis gerecht gewesen.