Ortenau Geppert verdient sich Bestnoten

Es war kein allzu schönes Spiel, das sich in den ersten 30 Minuten entwickelte. Beide Mannschaften erlebten zwischendurch stärkere Phasen, wobei die Ottenheimer Überlegenheit nicht infrage stand. Über 11:4 (22.) wurden zur Pause sieben Treffer vorgelegt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den eindeutigen Kräfteverhältnissen nicht allzu viel. Sowohl Geppert als auch TSO-Keeperin Christina Fieser zeigten weiter starke Vorstellungen. Wie beabsichtigt, konnte Ottersweiers Elena Metzinger aus dem linken Rückraum angesichts von nur zwei Treffern größtenteils kaltgestellt werden. "Gut war heute, dass wir Ottersweier weitgehend nicht haben ins Spiel kommen lassen. Dennoch hat uns phasenweise aber auch ein wenig die Kon­stanz gefehlt", merkte Baumann an. Das mochte allerdings auch an der personellen Situation des TuS-Kaders gelegen haben. Neben den bekannten Ausfällen hatte Pamela Karkossa kurzfristig abgesagt. Carolin Rheinberger war aufgrund von Trainingsrückstand kein Thema für den Kader. Viel hätte also nicht mehr passieren dürfen bei den "Zebradamen". 18:12 (43.) und 24:16 (55.) waren die weiteren Stationen zum Sieg. Baumann: "25 Treffer erzielt, nur 17 kassiert – die Rahmendaten haben gestimmt, das war in Ordnung so."

Am Rande der Partie vermeldete der TuS Ottenheim den ersten Neuzugang für die neue Saison. Von der HSG Freiburg wechselt Vivienne Quinnet (17/Rückraum) ins Ried. Außerdem plant der Verein zur kommenden Runde fest mit den nach Kreuzbandverletzungen zurückkehrenden Tatjana Karkossa und Laura Strosack. Daniela Ganter steht in Kürze eine Operation am Kreuzband bevor. TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Makelko 2, V. Karkossa 4, Gehrlein 4, Gruber 4/1, Hoppen 5, Schnak 2, Herrmann 1, Graf 2/2, L. Geppert 1. TS Ottersweier: Fieser, Burger; Kneer 3/2, Waßmer 4, Hauser, Gutenkunst 3/1, Schmälzle, Strauß, Metzinger 2, Pfliehinger 4, Zimmer, Rohe 1.