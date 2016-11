Ortenau Gemischte Gefühle im Lager des HTV Meißenheim

Die Gäste gerieten zu Beginn der zweiten Hälfte nochmals unter Dauerdruck, allerdings scheiterten die Elgersweierer mehrfach an Philipp Grangé im Altenheimer Tor. Offensiv schaltete der TuS immer wieder schnell um, fand Lücken in der löchrigen Hedos-Defensive und erhöhte konsequent. Der Sieg der Mannschaft von Trainer Timo Heuberger geriet angesichts von bis zu sieben Treffern Vorsprung nicht mehr in Gefahr. TuS Altenheim: Freund, Grangé; Reuter 1, Sutter 11/4, Fels 4, Strosack 4, Meinlschmidt 3, Teufel, Höfer 1, Bachmann, Valha, Lefevre 2, Kugler 1, Weidtmann 1.

(tom). HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HTV Meißenheim 30:30 (14:15). Der HTV führte nach einem starken Start in die zweite Hälfte mit 21:16 (38.), ließ seine konsequente Abwehrarbeit aber wieder schleifen. "So konnte die HSG wieder zurückkommen, hat einfache Treffer erzielt und neuen Aufwind bekommen", schilderte Meißenheims Trainer Frank Ehrhardt.

Die letzten zehn Minuten entwickelten sich ab dem 26:26 (50.) zu einer Achterbahnfahrt aus Sicht des Riedvereins. Mimmenhausen, bis dahin noch punktloses Schlusslicht, kämpfte mit allen Mitteln. So blieb es beim 30:30. Ehrhardt: "Vom reinen Spielverlauf her können wir nicht zufrieden sein. Wenn man mit bis zu fünf Treffern führt, sollte man das auch nach Hause bringen. Auf der anderen Seite verlierst du das Spiel am Ende mit ein wenig Pech noch. Positiv ist, dass die Niederlagenserie durchbrochen wurde."