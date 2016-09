Ortenau Gemischte Gefühle beim VfK Mühlenbach

Mit nur neun aufgebotenen Athleten, wovon einer noch satte fünf Kilogramm Übergewicht hatte, schaffte es die Schwendemann-Staffel gerade noch, eine vorzeitige Niederlage auf der Waage abzuwenden. Acht Punkte kampflos abgeben werden sich die Mühlenbacher künftig wohl nicht mehr leisten dürfen, wenn es Zählbares aufs Habenkonto geben soll. Vor allem nicht bei Heimkämpfen vor eigenem Publikum und schon gar nicht in einem Derby wie am kommenden Samstag gegen den Stadtrivalen KSV Haslach.

Garant für den Sieg am Wasserfall war für die VfK-Ringer zum einen die nahezu optimale Punktausbeute in den siegreichen fünf Duellen, zum anderen Niederlagen mit Schadensbegrenzung. So gesehen bedeutete die 0:7 Punktniederlage von Simon Volk (M) gegen Dorian Becker fast so etwas wie ein Sieg. Gleiches trifft auf Bernd Burger (M) zu, der bei seiner 0:11 Schlappe gegen den Ex-Waldkircher Marius Quinto nur drei Mannschaftszähler für die Gastgeber zuließ. Einen erfolgreichen Einstand im VfK-Trikot feierte indes Neuzugang Alexandru Petcu, der gegen Ali Akkoyun nach deutlicher Punkteführung in der vierten Minute zum Schultersieg kam. Einen ruhigen Abend erlebte Chef-Trainer Patrick Schwendemann. Er kam bis 130 kg kampflos zu den Punkten und konnte sich ganz auf sein Coaching in der Betreuerecke konzentrieren. Postwendend schmolz der Vorsprung der Gästestaffel wieder auf vier Punkte, da sie bis 61 kg keinen Gegner für den Triberger Dominik Kitiratschky aufboten. Durch die 0:16 Niederlage von Alexander Müller (M) im für ihn ungeliebten freien Stil gegen Etienne Wyrich und das Übergewicht von Louis Kurz (M) wendeten die Gastgeber das Blatt zunächst zu ihren Gunsten. Sie konnten den Sack jedoch nicht frühzeitig zu machen. Mit einem wichtigen 8:0 Punktsieg über Tribergs Neuzugang Simon Günter verkürzte Tobias Neumaier (M) auf 9:12 und Mario Eble (M) mittels schnellem Schultersieg über Marcel Hagemann auf 14:15: Vor der letzten Kampfpaarung führte Triberg nochmals mit 17:15 und gab sich noch nicht geschlagen. Allerdings hatten die Gäste mit Paul Vollmer einen Joker im Ärmel, der mit einem Schultersieg über Lukas Springmann alle Zweifel eines Mühlenbacher Sieges aus dem Weg räumte. Die Ergebnisse im Einzelnen, Triberg II zuerst genannt: 57 kg F: Ali Akkoyun – Alexandru Petcu 0:4 SN; 130 kg G: unbesetzt – Patrick Schwendemann 0:4 kampflos; 61 kg G: Dominik Kitiratschky – unbesetzt 4:0 kampflos; 98 kg F: Etienne Wyrich – Alexander Müller 4:0 TÜS 16:0; 66 kg F: Robert Miuti – Louis Kurz 4:0 Übergewicht; 86 kg G: Marcel Hagemann – Tobias Neumaier 0:3 PN 0:8; 66 kg G: Dorian Becker – Simon Volk 2:0 PS 7:0; 86 kg F: Marcel Hagemann – Mario Eble 0:4 SN; 75 kg F: Marius Quinto – Bernd Burger 3:0 PS 11:0; 75 kg G: Lukas Springmann – Paul Vollmer 0:4 SN.