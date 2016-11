Ortenau Gastgeber verpasst Derby-Sieg

Im Schlusskampf waren dann wieder die Gäste an der Reihe, die mit dem 7:0 Punktsieg von Markus Neumaier über Bernd Burger ein Ausrufezeichen setzten. Mit knapp 400 Besuchern hatten die Mühlenbacher den bestbesuchten Heimkampf der Saison zu verzeichnen. Im Vorkampf kam der VfK Mühlenbach II kurzfristig zu einem 16:12 Sieg über den KSV Hofstetten III. Da jedoch Heiko Griesbaum wenig später auch in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde, musste er seine Punkte an David Lupfer abgeben, wodurch Hofstetten III mit 16:12 als Sieger hervorging. Für den VfK II punkteten Steffen Armbruster (kampflos), Stefan Becherer und Simon Müller (jeweils vier). Hofstetter Siege auf der Matte erzielten Adrian Joos, Pascal Volk und Mathias Klausmann. Die Ergebnisse Mühlenbach – Hofstetten 5:20. 57 kg GR: Alexandru Petcu – Nico Megerle 0:2 PN 3:6; 130 kg F: Andreas Ringwald – Dominic Volk 0:1 PN 4:5; 61 kg F: unbesetzt – Michael Dold 0:4 kampflos; 98 kg GR: Thomas Ette – Markus J. Neumaier 0:4 TÜN 0:15; 66 kg GR: Heiko Griesbaum – Luca Lauble 0:4 SN 0:2; 86 kg F: Mario Eble – Florian Wölfle 0:1 PN 6:8; 66 kg F: Christoph Walter – Marius Allgaier 0:2 PN 6:13; 86 kg GR: Alexander Müller – Patrick Neumaier 1:0 PS 4:4; 75 kg GR: Paul Vollmer – Jan Allgaier 4:0 TÜS 16:0; 75 kg F: Bernd Burger – Markus Neumaier 0:2 PN 0:7.