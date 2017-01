Ortenau Gastgeber stellt die meisten Teilnehmer

(wmi). Die Kreismeisterschaften in den Disziplinen Luftpistole, Luftgewehr und Kleinkaliber-Auflage sind im Schützenverein Ettenheim ausgerichtet worden. Insgesamt 71 Schützen traten in den drei Disziplinen gegeneinander an. Der Schützenverein Ettenheim stellte mit 19 Startern die meisten Teilnehmer. Kreismeister in den jeweiligen Kategorien und Altersklassen für den Schützenverein Ettenheim wurden mit dem Luftgewehr: Sylvia Schofield (291 Ringe), Georges Jehl (299), Margot Furtwängler (298), Norbert Benz (297); mit dem Kleinkaliber: Karlheinz Hammer (283), Georges Jehl (289), Johann Furtwängler (289) und Karl-Heinz Gawlitzek (276).