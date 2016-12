Ortenau Ganz viele Präsente verteilt

Am Taga darauf lud der Bezirk 4 im Badischen Radsportverband in Rheinau-Linx zur Sportlerehrung ein. Da die Gutacher Kunstradlerinnen Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth wegen den besseren Trainingsmöglichkeiten zum Radsportverband BDR wechselten, ehrte BRV-Bezirkssportleiter Josef Schrempp die Zweier-Fahrerinnen für ihre Erfolge beim German Masters und bei der Deutschen Meisterschaft. Neben der Abteilung Kunstradsport wurden auch die Ehrungen in den Sparten Mountainbike, BMX, Korso, Radtrial, Geschicklichkeits- und Radtourenfahren sowie Radrennsport vorgenommen.

Josef Schrempp erwähnte in der Runde von etwa 50 Radsportbegeisterten, dass das Kunstradfahren medial sehr schlecht vertreten sei. Obwohl die Weltmeisterschaft im Hallenradsport dieses Jahr in Stuttgart ausgetragen wurde, kam nur im SWR-Fernsehen ganz spät am Abend ein 20-minütiger Beitrag.

Beeindruckte Stille herrschte unter den Anwesenden, als der Film von der Bronze-Kür des Gutacher Duos bei der DM in Moers lief. Einer der Trial-Fahrer meinte am Schluss, das seien wohl Fotomontagen, denn "was die auf dem Rad machen, ist doch nicht möglich." Da Sophie-Marie Nattmann verhindert war, nahm Caroline Wurth alleine die Präsente entgegen.