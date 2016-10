(tom). DJK Tiergarten-Haslach – SV Linx II 4:0 (1:0). Souverän entledigte sich die DJK ihrer Heimaufgabe gegen den zu unbedarft antretenden Aufsteiger. Bis zur Pause hatten die Hausherren noch Mühe, drehten in der letzten halben Stunde mit spielerischen Pausen immer mehr auf. Tore: 1:0 Welle (11.), 2:0 Gerber (60./FE), 3:0 Blust (69.), 4:0 Zimmerer (75.). VfR Zusenhofen – FV Zell-Weierbach 0:3 (0:2). Gastgeber Zusenhofen war gegen die Rebländer alles andere als chancenlos. Vor allem über Standards und über die Außenpositionen war der VfR stets gefährlich, es fehlte der entscheidende Treffer. Der FVZ war insgesamt durchschlagskräftiger. Tore: 0:1 Junker (28.), 0:2 Wernke (41), 0:3 Beck (81.). TuS Windschläg – SV Nesselried 1:1. Eine mäßige Partie, in der die Gastgeber ihr Mehr an Chancen nicht zwingend genug zu verwerten wussten. Nesselried konnte sich hinterher bedanken, war mit dem Unentschieden mehr als nur gut bedient. TuS Legelshurst – FV Bodersweier 2:2. Ein leistungsgerechter Ausgang, die 90 kampfbetonten Minuten glichen aus TuS-Sicht einer Sinuskurve. Mit Licht und Schatten mussten die Akteure auskommen, zogen sich aber aus dem zwischenzeitlichen Tal und sicherten einen Punkt. FV Wagshurst – SV Fautenbach 0:2 (0:0). Erst in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste die Partie für sich entscheiden. Einen Sieger hatte das Treffen auf Augenhöhe eigentlich nicht verdient. Fautenbach zeigte sich zweimal wacher als der Gegner, der unter Wert geschlagen wurde. Tore: 0:1 Weber (70.), 0:2 Haas (79.). SV Leutesheim – FV Auenheim 0:4 (0:0). Eine schwache Startphase in die zweite Hälfte hat die Hausherren nach 90 intensiven Minuten um alle Möglichkeiten gebracht. Als Andreas Schulz zweimal zuschlug, erstarrte Leutesheim regelrecht, war danach vollkommen von der Rolle. Tore: 0:1 Schulz (54.), 0:2 Schulz (58), 0:3 Reiss (69.), 0:4 Kohler (80./FE). SV Renchen – SV Freistett II 0:0. Verfolger Renchen büßte gegen starke Gäste seinen Torriecher trotz einiger weniger Chancen ein. Freistett verteidigte geschickt, suchte aber auch seinerseits den Weg nach vorne. Insgesamt ein torloses Remis der besserten Sorte. FV Urloffen – SV Stadelhofen II 1:0 (0:0). Schwache, aber körperlich umkämpfte Begegnung, in der der Tabellenführer aus Urloffen lange Zeit Probleme gegen den massiven Deckungsverbund der Gäste aufwies. Erst eine späte Einzelaktion brachte die Entscheidung. Tor: 1:0 Soth (81.)