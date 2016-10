Ortenau FV Sulz und SV Oberschopfheim zweimal gefordert

Mit Spitzenreiter SV Oberharmersbach kommt eine Mannschaft, die bislang erst eine Niederlage einstecken musste. Schon seit Jahren betreiben die Kinzigtäler eine gute Jugendarbeit, die Früchte zu tragen scheint. Zuletzt gab es ein 1:0 im Derby gegen den Lokalrivalen FV Unterharmersbach. Damit bauten die Schwarz-Weißen ihren Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte vor Verfolger VfR Willstätt aus.

"Wir haben vier bis fünf junge Spieler in der Mannschaft, die einfach noch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich akklimatisiert haben. Trotzdem müssen wir versuchen, schon in der ersten Hälfte Gas zu geben. Meist rennen wir einem Rückstand hinterher", bemängelt FVS-Trainer Reiner Heitz, der weiß: "Oberharmersbach kommt mit breiter Brust zu uns." (fis). SF Ichenheim – FV Rammersweier (Samstag, 16 Uhr). Nach der Auswärtsschlappe beim SV Haslach steht für die Sportfreunde Ichenheim die Hausaufgabe gegen Rammersweier an. Die Gäste, die vergangene Saison den Aufstieg knapp verpasst haben, mussten jüngst gegen den SV Rust die Segel streichen. Dennoch gehört die Offensive der Mannschaft von Trainer Dominic Künstle zu den besten der Liga. Ichenheims Trainer Christian Thau war zuletzt nicht zufrieden: "Es reicht in der Bezirksliga nicht, 20 gute Minuten zu spielen. Wir waren einfach schlecht und haben nichts auf die Reihe gekriegt."

Im Heimspiel soll nun Wiedergutmachung her, zu Hause hat Ichenheim erst einmal verloren. "Ich liebäugle mit einem Zähler. Dafür müssen wir aber die starke Angriffsreihe der Gäste in den Griff bekommen. Und an einem guten Tag können wir Rammersweier auch schlagen", so Thau. (fis). SV Rust – Zeller FV (Sonntag, 15 Uhr). Der Fünfte empfängt den Sechsten, beide Teams sind punktgleich. Der SV Rust hat durchaus gute Aussichten, die Heimpartie zu gewinnen. Denn die Auswärtsbilanz der Kinzigtäler ist alles andere als vielversprechend: In vier Partien in der Fremde gab es für die Gelb-Schwarzen ein Remis und drei Niederlagen. Rust hingegen befindet sich auf dem aufsteigenden Ast. Der jüngste Erfolg beim FV Rammersweier zeigte, dass die Blau-Weißen an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können. Gegen den Tabellennachbarn könnten die Jungs um Spielertrainer Andreas Grüninger weiteren Boden in Richtung vordere Plätze gutmachen. (tom). FV Unterharmersbach – FSV Seelbach (Sonntag, 15 Uhr). Mit der Heimniederlage gegen Ettenheim sind die Schuttertäler auf Rang zwölf (14 Punkte) abgerutscht, am Sonntag führt der Weg zum Neunten Unterharmersbach (15). Ob sich der FSV derzeit auswärts leichter tut als auf dem heimischen Kunstrasen ist in der aktuell angespannten Situation fast nebensächlich. Fakt ist, dass nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien zu wenig ist, um sich im gesicherten Mittelfeld zu halten. Die Gäste sehen sich einmal mehr mit einem enormen Verletzungspech konfrontiert, von dem auch Leistungsträger betroffen sind. Auch die von Markus Eichhorn betreuten Kinzigtäler sind bisher klar hinter den eigenen Erwartungen geblieben.