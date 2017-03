Ortenau FV Langenwinkel will aufschließen

FV Langenwinkel – SSV Schwaibach (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber wollen davon profitieren, dass der Spitzenreiter aus Kippenheim spielfrei ist und sich in der Tabelle wieder auf zwei Zähler heranschieben. Im Heimspiel gegen den Drittletzten ist der Zweite Favorit und drei Punkte sind fest eingeplant. FV Dinglingen – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 15 Uhr). Im Verfolgerduell gegen Prinzbach gelang der SG zuletzt ein 2:0-Heimsieg. Lohn war der Sprung auf Tabellenplatz vier. Diesen will man nun verteidigen und den nächsten "Dreier" einfahren. Der FVD benötigt im Abstiegskampf aber selbst jeden Zähler und muss alles reinhauen, um die drei Punkte am Aktienhof zu behalten. SV Münchweier – SC Orsch­weier (Sonntag, 15 Uhr). Der SVM hat zuletzt gewonnen, so kann es nach Sicht von Coach Marco Spitzer weitergehen. Doch der Coach betont: "Bis auf das Ergebnis können wir mit dem vergangenen Spiel nicht zufrieden sein. Wir waren allerdings sehr effizient, was letztlich den Ausschlag gegeben hat. Gegen Orschweier müssen und werden wir uns steigern, wenn wir die Punkte behalten wollen." SC Kuhbach/Reichenbach – FC Kirnbach (Sonntag, 15 Uhr). Das Spiel entscheidet darüber, ob die Gastgeber den Blick weiter nach oben in der Tabelle richten können oder im Mittelfeld steckenbleiben. Coach Benjamin Ziegler: "Das Spiel zuletzt war ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir es noch nicht schaffen, konstant zu agieren. Gegen Kirnbach wollen wir nun versuchen, 90 Minuten lang offensiven Fußball zu spielen." FSV Altdorf II – Spvgg. Schiltach (Sonntag, 13 Uhr). Nach dem Unentschieden gegen Orschweier will die Fleig-Truppe wieder gewinnen, um den Abstand nach unten auszubauen. FSV-Trainer Steffen Fleig: "Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse zuletzt in Orschweier war das Spiel kein Leckerbissen für uns. Es war schade, in der Nachspielzeit noch den Sieg aus der Hand gegeben zu haben. Gegen Schiltach geht es nun für uns darum, die direkten Gegner auf Abstand zu halten. Wir sind zuversichtlich, zu Hause die drei Punkte zu holen."