Ortenau FV Herbolzheim siegt beim SV Kippenheim

Bevor der Sieger jedoch feststand, gab es im Turnierverlauf die eine oder andere Überraschung zu verzeichnen. So musste sich der Mitfavorit, Gastgeber und fünfmalige Turniersieger SV Kippenheim bereits nach den Gruppenspielen aus dem Turnier verabschieden. Nachdem Kippenheim mit einem Sieg über die SVK-Allstars, eine kurzfristig zusammengewürfelte Truppe, die für den FC Mietersheim II eingesprungen war, noch einen Auftakterfolg feiern konnte, musste sich die Elf von Fabian Kaiser in den beiden weiteren Gruppenspielen dem SC Orschweier und TGB Lahr geschlagen geben und verpasste so den Sprung in die Zwischenrunde.

Anders verhielt es sich bei den SVK-Allstars, die sich als Gruppenzweiter hinter dem SC Orschweier etwas überraschend für die Zwischenrunde qualifizierten. In der Gruppe B musste sich die A-Jugend des Gastgebers nur ganz knapp hinter den Teams aus Schweighausen und Mietersheim einreihen. In der Gruppe C setzten sich die Favoriten Langenwinkel und Grafenhausen durch. Einen weiteren Wermutstropfen mussten die Verantwortlichen am zweiten Turniertag schlucken, als die zweite Mannschaft des FV Langenwinkel ihre Teilnahme aus Personalmangel kurzfristig zurückzog. Für die Zwischenrunde qualifizierten sich Herbolzheim und Kehl-Sundheim.

In der Zwischenrunde kreuzten sich dann die Wege von Orschweier, Mietersheim, Langenwinkel und Kehl-Sundheim (Gruppe eins), während sich im anderen Topf die Mannschaften der SVK-Allstars, die SG Schweighausen, der SV Grafenhausen und Herbolzheim gegenüberstanden. In das Halbfinale zogen schließlich Orschweier und Kehl-Sundheim sowie Herbolzheim und Schweighausen ein.