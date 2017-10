(mat). SV Schmieheim – SC Kappel (Sonntag, 15 Uhr). Nach einem fulminanten 5:1 gegen Mahlberg stehen die Gastgeber auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz und haben die Spitze weiter fest im Blick. Gegen Kappel soll der nächste "Dreier" eingefahren werden, um an der Spitze dranzubleiben. Die Gäste gewannen mit 2:0 und sind ebenfalls im Aufwind. Allerdings wäre ein Punktgewinn beinahe eine Überraschung. FV Dinglingen – SV Heiligenzell (Sonntag, 15 Uhr). Der FV will sich gegen Heiligenzell für den Verlust der Tabellenspitze am vergangenen Spieltag revanchieren und in die Erfolgsspur zurück. Die 1:2- Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Kürzell kostete den FVD die Spitzenposition, sodass man wieder die Rolle des Jägers inne hat. In das Heimspiel gegen Heiligenzell geht man natürlich als klarer Favorit und will dies auch unter Beweis stellen. Die Gäste werden versuchen, so lange wie möglich mitzuhalten und die Partie offen zu gestalten. FC Lahr-West – SF Kürzell (Sonntag, 15 Uhr). Der neue Spitzenreiter spielt am Wochenende in Lahr West. Der 2:1-Sieg gegen Dinglingen zuletzt brachte die Sportfreunde zurück an die Spitze. Diese soll natürlich verteidigt werden, wie auch Coach Amaar Tobia sagt: "Das Spiel gegen Dinglingen war von der ersten bis zur letzte Minute sehr umkämpft. Am Ende haben wir aber - finde ich - verdient gewonnen, weil wir den größeren Willen gehabt haben, das Spiel zu gewinnen. Gegen Lahr-West wollen wir ganz klar gewinnen und an der Spitze bleiben. Leider fehlen uns verletzungsbedingt vier Stammspieler." SV Zunsweier – SV Oberweier (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellendritte aus Oberweier reist zum Schlusslicht nach Zunsweier. Der OSV profitierte vom Spitzenspiel zuletzt und ist wieder voll im Aufstiegsrennen dabei: "Wir haben zuletzt gegen eine gute TGB Lahr glücklich in der Nachspielzeit gewonnen. Der Sieg war aber verdient. Gegen Zunsweier werden wir mit voller Konzentration über die 90 Minuten agieren müssen, um das Spiel zu gewinnen. Wir kommen immer besser in Fahrt und das wird für die kommenden Wochen entscheidend sein", so Oberweiers Coach Andy Bix. Kreisliga B Staffel 3 SV Dörlinbach – SV Schapbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach einem enttäuschenden Spiel im Kinzigtal und der 2:3-Niederlage herrscht momentan Tristesse im Schuttertal. Man findet sich derzeit im Niemandsland der Tabelle wieder und hofft, in den kommenden Wochen noch ein paar entscheidende Punkte einfahren zu können. Natürlich will man damit am liebsten bereits am Wochenende im Heimspiel beginnen, denn es gibt eigentlich nicht viel Schöneres, als gegen den Tabellenführer zu gewinnen. SV Reichenbach/Gengenbach – SG Schweighausen: (Sonntag 15 Uhr). Die vergangene Partie war aus Sicht der SGS sehr bitter. Einen 2:0-Vorsprung konnte man nicht ins Ziel retten und findet sich auf Tabellenplatz elf wieder. Bis zur Winterpause soll noch fleißig gepunktet werden, um eine zufriedenstellende Platzierung mit ins neue Jahr zu nehmen. In Reichenbach ist Schweighausen sicherlich Außenseiter, aber man will nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten.