Ortenau Furtwangen ist keine leichte Aufgabe

Am vergangenen Kampftag hat der VfK Mühlenbach den Verzicht auf Rot-Sünder Ferenc Kecskemeti gut verkraftet und den abstiegsgefährdeten Lutte Sélestat klar mit 21:13 besiegt. So einfach wird es an der Breg aber nicht. Hinzu kommt, dass die KSK-Ringer mit dem 18:16-Sieg beim KSV Haslach zuletzt für eine faustdicke Überraschung sorgten und diese Leistung auch vor heimischem Publikum abrufen wollen. Die Gastgeber rangieren in der Tabelle nur einen Zähler hinter dem VfK auf Rang fünf und würden im Falle eines Sieges an den Kinzigtalern vorbeiziehen.

Ein Beinbruch wäre das für die Schwendemann-Truppe freilich nicht, denn mit bislang 15 Pluspunkten hat sie den Klassenerhalt, der zu Saisonbeginn als oberstes Ziel der Vereinsführung ausgerufen wurde, bereits sicher. Allerdings ist das Restprogramm der Mühlenbacher mit Ausnahme des ziemlich feststehenden Absteigers SV Triberg II nicht gerade leicht.

Gegen die KSK-Staffel gab es im Vorkampf einen 16:14-Sieg. Damals steuerte der Moldauer Kecskemeti mit seinem 10:0-Punktsieg über Ionut-Georgian Hamzu drei wichtige Zähler bei. Jetzt bahnt sich eine nicht zu schließende Lücke an. Einen ernst zu nehmenden Gegner wird VfK-Coach Patrick Schwendemann in Jan Furtwängler vorgesetzt bekommen. Da hatte es Schwendemann im Vorkampf leichter, er strich die Punkte kampflos ein. Neben Furtwängler und Hamzu haben die Gastgeber in Felix Pfaff, Sascha Weinauge, Kevin Reuschling, Mike Kromer und Raphael Reis weitere zuverlässige Punktesammler.