Ortenau Funke springt über

In lässiger Festzeltstimmung ließen sich die Besucher von den Klängen des Musikvereins berieseln und nutzten die Gelegenheit zum regen Austausch. Die erfrischenden Getränke waren eine willkommene Abkühlung. Weitere Titel des Abends waren ein Medley mit Hits von Bon Jovi, oder auch ein Medley mit Hits von Boney M.

Gespickt waren die Stücke mit Musikersoli, wie etwa bei "He ain’t heavy, he’s my brother" von The Hollies – hier griff Sara Gruseck als Solistin zum S-Saxofon. Gesangssolisten hatte der Verein dieses mal nicht in petto.

Der zweite Teil des Konzerts ging ebenfalls mit Schwung und Pep weiter. Wenn auch widererwartend keiner beim "Macarena" mittanzen wollte, war jedoch spätestens beim Stück "The Blues Brothers in Concert" beim letzten Besucher der Funke übergesprungen. Partystimmung wurde noch mit dem letzten Stück des Programms, einem Medley aus Mamaloo, Mexico und Kansas City von den Les Humphrey Singers, verbreitet. Die Musiker beendeten den Abend mit den Zugaben "Music" und "Mambo No. 5", ehe die Bühne dann der Liveband "Reloaded" gehörte, die die Besucher animierte, das Tanzbein zu schwingen.

Am Sonntag ging das Fest mit einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Durbach weiter. Auch der eigene Musikernachwuchs unterhielt unter der Leitung von Katharina Walter mit schwungvollen Liedern das Publikum. Festzeltmusik und Unterhaltungslieder gab es zum Ausklang des Sonntags vom Musikverein Oberschopfheim und dem Musikverein Schuttern.

Am Montag ging das Fest mit dem Kindernachmittag weiter. Zauberer Trikobelli begeisterte mit seinen Tricks die jüngsten Besucher, ehe der Schulchor der Friederike-Brion-Grundschule zum Handwerkervesper sang. Mit der Schulband der Förderschule Ried und dem Feierabendkonzert der Gänsweidmusikanten ging das Fest zu Ende.