Ortenau Für HTV steht viel auf dem Spiel

In eigener Üsenberghalle ist nun zum Jahresauftakt der aktuelle Abstiegskandidat Ottenheim zu Gast. Der Riedverein (Platz 13/8:18) wurde zuletzt immer wieder einmal von Verletzungen geschüttelt. Doch mit wenigen Ausnahmen wurde kein Spiel wirklich deutlich verloren. "Kenzingen ist sicherlich kein einfacher Auftakt in die Rückrunde", gesteht TuS-Trainer Daniel Hasemann, verweist jedoch auch auf das Hinspiel. In eigener Halle hatte sein Team einen Glanztag erwischt und den TB deutlich in die Schranken verwiesen. Hasemann hat mit seiner Mannschaft die Weihnachtspause genutzt, um zu regenerieren und kann nun wieder auf einen ordentlich besetzten Kader zurückgreifen. Alle Spieler sind an Bord, lediglich David Heim, der sich im letzten Spiel den Daumen ausgekugelt hatte, muss passen. "Es wird wichtig sein, wie wir unsere Vorgaben auf die Platte bekommen. Wir wissen, was Kenzingen spielt", sagt Hasemann.