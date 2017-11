Ortenau Für die Jugend rollt der Ball schon in der Halle

Am vorletzten Spieltag im Bezirk fielen viele Spiele starken Regenfällen und unbespielbaren Plätzen zum Opfer. Abgesehen davon, dass die Jugendfußballer sowieso früher in die Halle gehen, wird es also Zeit unter dem Hallendach zu spielen. Besonders technisch versierte Spieler haben am Hallenkick großen Spaß.

Den Auftakt machen am Samstag die F1-Junioren. Bei der F1- und E-Jugend wird mit einem Torwart und fünf Feldspielern gespielt. Anpfiff in zwei parallel ausgetragenen Gruppen ist um 15.30 Uhr. Das Endspiel steigt um 17.40 Uhr. Das Turnier der F1-Junioren wird als "E3-Jugend-Turnier" ausgetragen, das heißt es sollten überwiegend Spieler des Jahrganges 2009 eingesetztwerden.

Den Sonntag eröffnen die D-Junioren um 10 Uhr mit der Partie SC Lahr 1 gegen die SG Süd Ortenau. Es wird mit einem Torhüter und vier Feldspielern gespielt. In drei Gruppen treten je vier Teams gegeneinander an, um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Das Finale wird laut Turnierplan um 12.48 Uhr angepfiffen. Um 13.30 Uhr startet dann die E-Jugend durch. Hier treten drei Gruppen à fünf Mannschaften an. Nach der Zwischenrunde wird das Endspiel um 17 Uhr ausgetragen.