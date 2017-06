Ortenau Für den Aufwand belohnt

(tom). Der Sieg über den Primus war eine kleine Überraschung, allerdings war gegen die Schwaben bereits im Hinspiel ein Punktgewinn geglückt.

Die SG ging nach einer doppelt abgelegten Strafecke durch Christoph Hölzer in Führung (12.). Die Abwehr der Gastgeber leistete ein enormes Pensum, war zweikampfstark, ließ kaum etwas zu. Torhüter Matthias Rückert musste zweimal spät eingreifen (64./70.). SG-Spieler Carsten Schultheiß würdigte den Erfolg: "Stuttgart ist stockstark, arbeitet körperlich intensiv am Mann. Für uns bedeutete das viel Aufwand, der sich erfolgreich niederschlug." SG Lahr/Offenburg: Rückert; Harter, Erlewein, Broß, Mussler, Detscher, Neukum, Schultheiß, C. Hölzer, Eliseew, H. vom Felde, H. Hölzer (n.e.), Graab, Pawletta, N. vom Felde. Tor für Lahr/Offenburg: C. Hölzer. (tom). SG Lahr/Offenburg – HC Gernsbach 3:1 (1:1). Gegen das Schlusslicht hatten die Gastgeber trotz der Führung von Nils vom Felde, der eine Vorarbeit Sebastian Erleweins verwertete, Probleme. Gernsbach setzte auf lange Bälle, hatte wegen inkonsequenter SG-Deckungsarbeit zu große Freiräume im Mittelfeld. Immer wieder ergaben sich Konteransätze, einer führte zum 1:1. Bis zur Pause hielt Lukas Pawletta, diesmal zwischen den Pfosten aktiv, die Ortenauer mit einigen Paraden im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel schloss Lahr/Offenburg im Mittelfeld die Räume, ließ weniger zu als in Hälfte eins. Torsten Paulen per argentinischer Rückhand und Philipp Bross per Abstauber nach Strafecke sorgten für die Entscheidung. "Das waren die fast schon normalen Probleme gegen ein Team der unteren Tabellenhälfte. Nach der erneuten Führung wurde es aber besser", so Schultheiß. SG Lahr/Offenburg: Pawletta; Harter, Erlewein, Broß, Mussler, Detscher, Neukum, Schultheiß, C. Hölzer, Eliseew, Riehle, Paulen, Mühe, N. vom Felde. Tore für Lahr/Offenburg: N. vom Felde, Paulen, Broß.